آلمان زیردریایی پیشرفته به رژیم اسرائیل می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه می نویسد: پس از آنکه اسرائیل موافقت کرد پول های حاصل از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی فلسطینی ها را به خود آنها انتقال دهد، برلین با فروش ششمین زیردریایی از نوع "دلفین" به این رژیم موافقت کرد.

رژیم اسرائیل در اعتراض به اقدام یکجانبه حکومت خودگردان فلسطینی در مراجعه به سازمان ملل و عضویت در یونسکو، مدت دو ماه انتقال این پول را تعلیق کرده بود که با اعتراض کشورهای اروپایی و فشار آنها روبرو شد. هیئت کابینه رژیم اسرائیل هفته پیش با انتقال پول عوارض گمرکی به فلسطینیان موافقت کرد.



"دی ولت" نوشت: صنایع نظامی آلمان این زیردریایی دلفین را حدود چهار سال دیگر به اسرائیل تحویل خواهد داد.



پیشتر گفته شده بود که این نوع جدید زیردریایی جنگی با سوختی کار می کند که به آن اجازه می دهد هفته های طولانی زیر آب بماند و نیاز به سوخت گیری نباشد.



همچنین دلفین جدید به انواع ابزارهای پیشرفته الکترونیکی مجهز خواهد بود و کارشناسان نظامی می گویند: دلفین قادر است موشک اتمی نیز با خود حمل کند و از زیر دریا آن را به سوی کشور دشمن و قرارگاه های جنگی آن بفرستد.



مقامات صهیونیست هنوز به گزارش این روزنامه واکنشی نشان نداده اند.