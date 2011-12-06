امارات نفت خود را از طریق لوله به فجیره منتقل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد که "محمد بن ظاعن الهاملی" وزیر نفت امارات عربی متحده که روز دوشنبه در حاشیه نشست صنعت نفت در پایتخت قطر صحبت می کرد، گفت: این خط لوله تقریباً تکمیل شده و قرار است بزودی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

وی اشاره ای به تاریخ افتتاح این خط لوله نکرد، اما گفت که این خط لوله در واقع گذرکاه استراتژیک تنگه هرمز را دور خواهد زد.

شبکه الجزیره اعلام کرد که این خط لوله قادر است 70 درصد از نفت امارات را به بندر فجیره منتقل کند.

این شبکه دلیل این اقدام امارات را بیم از مسدود شدن تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه استراتژیک انتقال منابع انرژی خلیج فارس اعلام کرده است.