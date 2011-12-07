سرکوب عامدانه در سوریه وجود ندارد/ برخی اشتباهات رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد که وی مسئول اقدامات خشونت آمیز که در سوریه صورت می گیرد نیست.

"باربرا والترز" مجری مشهور شبکه ای بی سی که با رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرده، گفت: هنگامی که از بشار اسد درباره اقدامات خشونت آمیز در این کشور پرسیدم پاسخ داد من رئیس جمهور هستم نه مالک کشور، بنابرین آنها نیروهای من نیستند.

بشار اسد افزود: میان سرکوب عمدی و اشتباهاتی که برخی مسئولان مرتکب می شوند تفاوت زیادی وجود دارد و سیاست سرکوب عمدی وجود ندارد.

بنابر گزارش ای بی سی مشروح مصاحبه با بشار اسد امروز منتشر خواهد شد.