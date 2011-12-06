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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

همزمان با عاشورای حسینی/

هرمزگان یکپارچه سیاه پوش شد

هرمزگان یکپارچه سیاه پوش شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: همزمان با عاشورای حسینی مردم سیاه پوش هرمزگان در غم مصیبتهای حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش دسته های عزاداری به راه انداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، دهها هزار نفر از مردم دریادل استان هرمزگان همزمان با عاشورای حسینی یکپارچه سیاه پوش شده و با حضور در دسته های عزاداری در سوگ شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش بر سر و سینه زدند.

عزاداران حسینی در بندرعباس، در میدان مرکزی شهر و همچنین در کنار مصلی قدس بندرعباس تجمع کرده و در ماتم مصائب حضرت سیداشهدا (ع) گریستند و عزاداری کردند.

عزاداری سنتی مردم هرمزگان نیز در این میان بیشتر جلب توجه می کرد. همچنین امروز در گوشه و کنار شهر بندرعباس گروههای تعزیه خوانی به اجرای تعزیه پرداختند و کاروان نمادین اسرای کربلا هم در بندرعباس به راه افتاد.

در هنگام اذان ظهر نیز نماز با شکوه ظهر عاشورا به امامت آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس برگزار شد.

کد مطلب 1477495

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