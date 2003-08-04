شفاف نبودن مسئوليت افراد، مشكل سيستم اداري در جامعه ايران است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شوراي تحول اداري دستگاههاي اجرايي كشور با بيان اين مطلب افزود:" شاخص هر حركتي مردم هستند ، وقتي مردم از عملكرد ارائه دهنده خدمات ناراضي باشند به منزله اين است كه مسئول آن به مردم دروغ مي گويد و سرمردم را كلاه مي گذارد."
دكتر مسعود پزشكيان روشن كردن مسئول و عملكرد و پاسخ گويي در مقابل عملكرد را مهمترين اهداف اصلاحات و تحولات اداري دانست و گفت:" البته از هر فردي بايد به اندازه امكانات و تواناييهايي كه د راختار دارد انتظار پاسخ گويي داشت."
وي با تاكيد بر استاندارد سازي مسئوليت ها گفت:" متاسفانه در جامعه ما حيطه و حدود مسئوليت ها به صورت شفاف تعيين و تبيين نميشود لذا در هنگام قصورات به راحتي گناه را به ديگران نسبت مي دهند."
وي با اعتقاد به رهبريت سازماني به جاي مديريت سازماني گفت:" هرگاه با ابلاغ بخشنامه اي مردم با مشكلي روبرو شوند اين بدين معناست كه تصميم اتخاذ شده فاقد كرامت است."
پزشكيان عملكرد و رفتار را تنها زبان قابل فهم براي همگان دانست و ادامه داد:" تا زماني كه صحبت به مرحله عمل نرسد براي كسي قابل درك نخواهد بود."
معاون توسعه مديريت منابع و امور مجلس نيز با ارائه عملكردهاي سال گذشته و برنامه هاي سال آتي گفت:" در اين جلسه دبيران شوراهاي تحولات اداري وزارتخانه هاي كشور به تبادل نظر و تجربيات مي پردازند."
وي منطقي كردن اندازه دولت، بحث هاي مربوط به اصلاح نظام اداري و مديريتي و تكريم ارباب رجوع را از رئوس برنامه هاي سال 82 عنوان كرد و گفت:" اصلاح ساختار وزارت بهداشت، ايجاد شبكه راديويي و ايجاد سيستم پاسخگويي به شكايات مردمي از عمده عملكردهاي موفق سال گذشته محسوب مي شود."
گفتني است شوراي تحول اداري دستگاههاي اجرايي كشور امروز در سالن همايش رازي برگزار شد.
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