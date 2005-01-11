عراق از ورود كاميونهاي لبناني به خاك اين كشور جلوگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وزارت خارجه لبنان امروزسه شنبه ضمن اعلام اين مطلب افزود: شماري ازكاميونهاي لبناني به همراه رانندگانشان چند روز است كه در گذرگاه اليعربيه ميان سوريه وعراق توقيف شده اند اما وي به تعداد اين كاميونها اشاره اي نكرد .

اين مسئول كه نخواست نامش فاش شود نيزگفت:به سفارت لبنان دربغداداعلام شده كه مقامات مسئول عراق تدابيري رابراي جلوگيري از ورود كاميونها به خاك عراق تا پايان اجراي انتخابات سراسري عراق اتخاذ كرده اند.

دولت موقت عراق سوريه را متهم كرده كه نسبت به نفوذ مبارزان جنگجوبه عراق براي حمله به نيروهاي چند مليتي ونيروهاي امنيتي ومسئولان و شخصيت هاي عراقي چشم پوشي مي كند و اين نفوذ همزمان با نزديك شدن موعد برگزاري انتخابات افزايش يافته است.

اين مسئول وزارت خارجه لبنان گفته است محمود حمود وزير امورخارجه لبنان براي حل مشكل توقيف كاميونها ورانندگان آنها با مقامات مسئول دردمشق و بغداد تماس گرفته است.