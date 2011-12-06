اعلام اسامی دولت الجنزوری/ آماده شدن تل آویو برای جنگ با قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، کمال الجنزوری مامور تشکیل دولت جدید مصر در یک کنفرانس مطبوعاتی، ترکیب دولت جدید را اعلام کرد.



وی از به کار گرفته شدن جوانان به عنوان معاونان وزیران در بخشهای نفت، کشاورزی، صنعت و بهداشت خبر داد و ایجاد اشتغال را از مهمترین اولویتهای خود اعلام کرد.



با این حال الجنزوری از ابقای وزیر کشور فعلی تا زمان ادای سوگند اعضای کابینه در مقابل طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر خبر داد.



این در حالی است که منابع مصری اعلام کردند مردم مصر از دور دوم انتخابات مرحله نخست پارلمانی استقبال چندانی به عمل نیاوردند.



اعلام اشتباه در اعلام میزان مشارکت در مرحله نخست انتخابات



در حالی که پیشتر منابع مصری میزان مشارکت در انتخابات مرحله نخست را بیش از 60 درصد اعلام کرده بودند، روزنامه الاهرام اعلام کرد کمیته عالی انتخابات مصر در اعلام میزان مشارکت مردم در مرحله نخست مرتکب اشتباه شد و مشارکت واقعی در این انتخابات، 52 درصد بود.



اسامه الدلیل خبرنگار الاهرام گفت کمیته انتخابات مصر اعلام کرده بود 13 میلیون شهروند مصری در مرحله نخست واجد شرایط رای دادن هستند، در حالی که در اصل 17 میلیون و 500 هزار نفر از چنین حقی برخوردار بودند که از این تعداد، هشت میلیون و 500 هزار نفر شرکت کردند، با این حساب، میزان مشارکت در این مرحله، 52 درصد بوده نه 62 درصد.



انتخابات مصر در سه مرحله برگزار می شود که دو مرحله آن هنوز باقی مانده است؛ از این رو رقابت برای کرسی های اختصاص یافته به نامزدهای مستقل هم، رقابت حزبی را به دنبال خواهد داشت.



خبرنگار الاهرام با اشاره به اینکه مرحله اول انتخابات رقابت احزاب سیاسی بوده است، گفت : من معتقدم در سایر استانها نیز برخی احزاب برای جبران شکست در مرحله اول ائتلاف تشکیل خواهند داد، و ممکن است این گروه ها در مرحله دوم و سوم انتخابات جایگاه بهتری به دست آورند؛ بنا براین باید تا پایان انتخابات منتظر نتایج نهایی بود.

آماده شدن ارتش رژیم اشغالگر قدس برای جنگ با مصر



خبر دیگر اینکه رسانه های چاپ مناطق اشغالی از آماده شدن رژیم صهیونیستی برای جنگ با مصر در آینده نزدیک خبر دادند.



بر اساس گزارش روزنامه "جروزالم پست"، ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرده است برخی افراد به دنبال حمله به مواضع اسرائیل از طریق سینا و ربودن افسران و سربازان اسرائیلی هستند.



این روزنامه با اذعان به تشدید بحران در روابط مصر و رژیم صهیونیستی در پی پیروزی اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی مصر، از آماده شدن ارتش برای جنگ احتمالی با مصر خبر داد.



خط و نشان کلینتون برای اسلامگرایان مصر



به گزارش مهر، در ادامه دخالتهای آمریکا در امور داخلی مصر، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه دولت اوباما از احزاب اسلامگرایی که در مرحله نخست انتخابات پارلمانی پیروز شده اند خواست به خواسته های مورد نظر کاخ سفید احترام بگذارند.



کلینتون در حالی که چشمان خود را بر نقض گسترده حقوق بشر در بحرین، عربستان و یمن و دیگر کشورهایی که رژیمهای مرتجع و وابسته به آمریکا در آن حاکم است، بسته است، برای مردم مصر ژست طرفداری از حقوق بشر و حقوق زنان به خود گرفت و گفت احزاب اسلامگرایی که در مرحله نخست انتخابات پیروز شده اند باید به آزادیهای دینی و حقوق زنان احترام بگذارند.