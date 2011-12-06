پیرغلام ابا عبدالله الحسین(ع) در حال اجرای شبیه خوانی در گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله راستگو مداح اهل بیت(ع) و تعزیه خوان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) که به مدت 45 سال در کاشمر و بخش کوهسرخ به اجرای مداحی و تعزیه خوانی می پرداخت، عصر روز عاشورای حسینی در مراسم شبیه خوانی روستای طرق درگذشت.

وی که نقش حضرت ابوالفضل (ع)را در مراسم امروز سه شنبه بازی می کرد دیگر نتوانست از جا بلند شود و به دیدار معشوق شتافت.

محمد منیری از فرهنگیان بخش کوهسرخ در توصیف ماجرای فوت این نوحه خوان ابا عبدالله حسین(ع) در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: مراسم شبیه خوانی به پایان خود نزدیک میشد که مشخص شد وی با خود زیر لب نجوا می کند و توان سخن گفتن ندارد.

وی افزود: اگرچه پیکر نیمه جان مرحوم راستگو از میدان محل شبیه خوانی خارج شد اما به تشخیص پزشکان وی در همان لحظه در گذشته است.

مردم روستا به محض پایان مراسم شبیه خوانی سراغ این مرثیه خوان اهل بیت(ع) را گرفتند اما با شنیدن خبر مرگ او بر پیکرش حاضر شدند و با او وداع کردند.

مراسم شبیه خوانی روز عاشورا در روستای طرق از توابع کاشمر در میدان عاشورای این روستا همه ساله با شکوه خاصی برگزار می شود و مردم سایر نقاط کاشمر نیز برای تماشای آن به محل این آبادی که البته جمعیت زیادی را در خود جای داده است، می آیند.

مرحوم راستگو سالها در همین میدان نقش برادر و فرزندان امام حسین (ع) را در مراسم شبیه خوانی اجرا می کرد.

در دفاع مقدس نیز یکی از تعزیه خوانان حضرت سیدالشهدا (ع) به نام عباس باطنی از همین روستا به فیض عظیم شهادت نایل آمد.

پیکر این مرحوم فردا چهارشنبه در زادگاهش روستای طرق دفن شود.