سفر خبرنگاران آمریکایی به درعا / کلینتون با مخالفان سوری دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از تصمیم الیزه برای بازگشت سفیر فرانسه به دمشق خبر داد.





خبر دیگر اینکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه حمایتهای آشکار کشورش از مخالفان نظام سوریه اعلام کرده است با هفت شخصیت مخالف از جمله برهان غلیون و هیثم المالح دیدار خواهد کرد.



غلیون اخیرا در مواضعی خصمانه علیه مقاومت و ایران اعلام کرده بود در صورتی که نظام سوریه تغییر کند، روابط با ایران، حماس و حزب الله قطع خواهد شد.



از سوی دیگر تیمی از شبکه خبری ای بی سی نیوز آمریکا از نزدیک در جریان اوضاع استان درعا سوریه قرار گرفت.



به گزارش خبرگزاری سوریه(سانا)، الکساندر مرکورت یکی از اعضای این تیم که در حال حاضر سرگرم بازدید از استان درعا است، اعلام کرد اوضاع این استان را با واقع گرایی و استقلال و صرف نظر از سیاستهای آمریکایی و آنچه برخی شبکه های خبری درباره اوضاع سوریه پخش می کنند، پوشش خواهد داد.



وی از از همکاری دستگاههای ذیربط در سوریه با اعضای این تیم آمریکایی برای پوشش حوادث این کشور تمجید کرد.



مرکورت در خلال بازدید میدانی از شهر درعا که شامل کاخ دادگستری و مسجد العمری و منزل شیخ احمد الصیاصه امام جماعت مسجد و مدرسه اسماعیل ابونبوت و برخی از بازارهای شهر بود، اعلام کرد اوضاع این شهر عادی است و زندگی به طور عادی جریان دارد.



همچنین محمد خالد الهنوس استاندار درعا در جریان دیدار با این تیم رسانه ای آمریکایی، آنها را در جریان حوادثی که این استان از 18 مارس گذشته با آن روبرو بوده، قرار داد و به اقدامات گروههای تروریستی مسلح در کشتار غیر نظامیان و تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمانهای واحدهای پلیس و مثله کردن اجساد نیروهای حفظ امنیت و ارتش که مستلزم دخالت ارتش برای بازگرداندن امنیت و ثبات به استان بود، اشاره کرد.