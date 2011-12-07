نفت مسجدسلیمان به مرحله بعد والیبال جوانان راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان نفت مسجدسلیمان که نماینده استان خوزستان در لیگ برتر محسوب می شوند با جمع آوری امتیازات لازم موفق شد از گروه خود به مرحله پایانی لیگ برتر کشور صعود کند.

تیم والیبال نفت مسجدسلیمان که با شش تیم کرمان، پیشگامان کویر یزد، گیتی پسند اصفهان، آلومینیوم المهدی (عج ) بندرعباس، پیکان تهران و الزهرای خراسان رضوی هم گروه بود توانست با پنج پیروزی و یک شکست مجوز صعود به دور بعد مسابقات را به دست بیاورد.



والیبالیستهای جوان تیم نفت توانستند در این رقابتها تیمهای الزهرا(س) خراسان رضوی،کرمان، گیتی پسند اصفهان و پیکان را شکست داده و در بازی با تیم آلومینیوم المهدی (عج) بندرعباس در رقابتی پایاپای با نتیجه 3 بر2 متحمل شکست شوند.



براساس آئین نامه اجرایی لیگ برتر والیبال، مسابقات در دو گروه به صورت متمرکز برگزار می شود که سه تیم نخست هر گروه با راه یافتن به مرحله نهایی و انجام بازیها به صورت رفت و برگشت چهره قهرمان لیگ را مشخص می کنند.



بر همین اساس تیمهای گیتی پسند اصفهان، نفت مسجدسلیمان و پیکان تهران به عنوان تیمهای برتر گروه به دور نهایی مسابقات راه یافتند



مسجدسلیمان از قدمتی دیرین در ورزش کشور ایران برخودار است به علت کشف نفت در بیش از 100 سال پیش در این شهر اغلب رشته های ورزشی برای اولین بار در این شهر وارد کشور شدند.