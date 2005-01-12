رسانه ها براي آزادي چهار ديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي به پا خيزند

سيد محسن موسوي

محمد علي رامين دبير كل جمعيت دفاع از اقليت هاي مسلمان در غرب در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" اسارت22ساله چهار ديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي را نشانه مظلوميت كشور و ملت ما در جهان دانست و گفت : دولت، ملت، گروه هاي سياسي و شخصيت هاي مستقل نبايد در مورد سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني كه بيش از 22 سال است كه از سرنوشت آنها خبري نيست، بي تفاوت باشند و قطعا پيگيري اين پرونده يك اراده جمعي را مي طلبد كه رسانه هاي مختلف ما و بخش هايي از حكومت كه مرتبط با عرصه بين المللي است، تا رسيدن به نتيجه قطعي نبايد ساكت بنشينند.

رامين با اشاره به نقش مهم رسانه ها در پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده كشورمان افزود : رسانه ها بالاترين امكانات و ظرفيت هاي ارتباط جمعي ما هستند و اين وظيفه آنان است كه هم جامعه خودمان را نسبت به اين 4 ديپلمات هوشيار نگاه دارند و هم افكار عمومي مسلمانان، جهان اسلام و همه جهانيان را بيدار كنند و از آنجايي كه رسانه ها به عنوان يك قشر نخبه از ميان هر ملتي رسالت آزادي و امنيت ملتها را بر عهده گرفتند و بايد از حقوق انساني در هر جايي و از هر ملتي بدون هيچ گونه تبعيضي طرفداري كنند، رسانه هاي ما مي توانند با انتقال اين مفهوم به ساير رسانه هاي جهاني، ابزارهاي اطلاع رساني را براي پيگيري اين جريان بسيج كنند.

غلامرضا قلندريان مدير مسئول روزنامه قدس نيز پشت پرده اسارت طولاني 4 ديپلمات ربوده شده ايراني در زندان هاي رژيم صهيونيستي را اهداف نژاد پرستانه و سياسي اين رژيم دانست.

وي با بيان اين مطلب كه پيگيري براي روشن شدن سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني تنها بر عهده نهادهاي دولتي نيست، افزود : رسانه ها به ويژه مطبوعات نقش مهمي را در تحقق به ثمر رسيدن و روشن شدن اين موضوع دارند و قطعا بستر سازي در اين مورد تاثير مهمي در پيگيري اين معضل ديرپا از سوي ايران دارد و واكنش رژيم صهيونيستي كه احتمال دربند بودن اين ديپلماتها در سرزمينهاي اشغالي منتفي نمي كند در پي خواهد داشت.

مدير مسئول روزنامه قدس تصريح كرد : مساله ربوده شدن 4 ديپلمات ايراني در خاك كشوري ديگر، دقيقا به مباحث سياست خارجي ما باز مي گردد و وجدان هاي بشري نيز به رغم ناديده گرفتن هنجارهاي بين المللي از سوي يك جانبه گرايان و نژاد پرستان صهيونيست، بايد متوجه سرنوشت كساني باشند كه درچهارچوب قوانين جهاني ومنشور ملل متحد به عنوان سفير و نماينده رسمي در كشورهاي ديگر حضور دارند و امنيت جاني و ديپلماتيك آنان بايد تضمين شود.

احمد متوسليان

محمد علي ابطحي مشاور رئيس جمهور در گفتگو با مهر با تاكيد بر اين كه هيچ دليلي مبني بر شهادت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان وجود نداشته و متاسفانه رژيم صهيونيستي خود را به هيچ يك از قوانين بين المللي متعهد نمي داند، گفت : همه دستگاه هاي مسئول بايد براي آزادي چهار ديپلمات ربوده شده ايراني تمام تلاش خود را به كار گيرند.

مشاور رئيس جمهور تاكيد كرد : رژيم صهيونيستي در هيچ وضعيتي تا به حال به توافقات، قوانين و قواعد بين المللي تن نداده و متاسفانه حمايت هاي جهاني از اين رژيم باعث شده كه عمل به قوانين جهاني و مورد قبول دنيا در رژيم صهيونيستي از بين برود و در اين ماجرا نيز به دليل حمايت هاي بين المللي از رژيم صهيونيستي و تكروي اين رژيم در مقابله با قوانين بين المللي، كار پيگيري و تعيين سرنوشت 4 ديپلمات دربند رژيم صهيونيستي را با مشكل مواجه ساخته است اما بايد تمام دستگاه هاي مسئول در اين زمينه تمام تلاش خود را به كار گيرند تا وضعيت اين 4تبعه ايراني هر چه زودتر مشخص شود.

سيد رائد موسوي دبير كل انجمن حمايت از ديپلمات هاي ربوده شده ايراني بر مسئوليت دولت لبنان براي پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني تاكيد كرد و يادآور شد كه نبايد از مسئوليت اين كشور در اين پرونده چشم پوشي كرد.

فرزند ارشد ديپلمات ربوده شده ايراني افزود: در ده سال اول كه پيگيري هاي منسجمي انجام شد، صحنه لبنان صحنه درگيري و جنگ بوده و امنيت وجود نداشته و به همين دليل تحقيقات درستي انجام نشد اما اكنون در لبنان امنيت حاكم است و افراد مختلفي در لبنان هستند كه به نوعي در اين پرونده دخيل هستند و اطلاعات خوبي دارند و بايد هر چه سريعتر به سراغ آنان رفت.

موسوي تصريح كرد: ما نبايد از مسئوليت دولت لبنان دراين پرونده چشم پوشي كنيم چون بالاخره اين ديپلمات ها در لبنان بودند ودراين كشورماموريت داشتند و ازلحاظ حقوقي مسئوليت مستقيم اين جريان با دولت لبنان است؛ يا لبنان بايد رسما اعلام كند كه آنان به اسرائيل منتقل شده اند و اگر فرضا بخواهد بحث شهادت را مطرح كند بايد با دليل و مدرك باشد و دولت لبنان نبايد از زير اين موضوع هم شانه خالي كند و مي تواند با تشكيل يك گروه تحقيق و تفحص كمك شاياني به آزادي 4 ديپلمات ايراني كرده و تكليف ما را روشن كند.

وي در تشريح ميزان اهميت ران آراد(خلبان مفقود شده صهيونيست) براي اسرائيلي ها گفت : در ملاقات شيرين عبادي با ژاك شيراك، تنها درخواست ژاك شيراك به عنوان رئيس جمهور فرانسه از شيرين عبادي اين بود كه براي آنان جريان آزادي ران آراد را پيگيري كند و حتي خانواده ران آراد نيز با شيرين عبادي ديدار كردند و اين نشان دهنده اهميتي است كه (ران آراد) براي صهيونيست ها دارد.

كاظم اخوان

محمد حسن قديري ابيانه كارشناس مديريت استراتژيك نيز در گفتگو با خبرنگار ما پيشنهاد بسيج اينترنتي امت اسلام براي پايان دادن به اسارت 22 ساله چهار ديپلمات ربوده شده ايراني را مطرح كرد.

اين كارشناس مديريت استراتژيك گفت: يكي از راههايي كه براي طرح و پيگيري ماجراي اين چهارديپلمات وجود دارد، استفاده از اينترنت است، يعني هر كسي كه با اينترنت در ارتباط است و امكان دسترسي به آن را دارد مي تواند از اين امكان براي پيگيري سرنوشت اين چهار نفر استفاده كند و با ايميل زدن به سازمانهاي حقوق بشر، رسانه ها ، سازمان هاي بين المللي و شخصيت هاي جهاني مي توان بهترين پيگيري ها را انجام داد و خواستار روشن شدن سرنوشت آنان شد.

قديري ابيانه تصريح كرد: يكي از دلايل اين كم كاري شايد به اين دلبل باشد كه خيلي ها منتظرند كه فقط دولت همه تبليغات را بر عهده بگيرد ولي اگر در اين رابطه اين تصور كه دفاع در مقابل تهاجم دشمن و يا حمله تبليغاتي به دشمن فقط برعهده دستگاه هاي اداري و دولتي است، برچيده شود، آنگاه راه براي ابتكار باز خواهد بود.

اين كارشناس مديريت استراتژيك گفت : امروز از امكانات زيادي مي توان استفاده كرد به جاي اين كه از يك موضع انفعالي در تبليغات از يك موضع تهاجمي برخوردار بود و در همين راستا من بسيج اينترنتي امت اسلامي را براي پيگيري آزادي 4 ديپلمات ايراني پيشنهاد مي دهم چرا كه امروزه براي طرح مسائل و ديدگاه ها و براي دفاع در مقابل تهاجم دشمن واتخاذ موضع تهاجمي درمقابل دشمنان ايران و اسلام لازم نيست حتما در خارج از مرزها حضور پيدا كنيم بلكه اينترنت و رسانه اين امكان را به ما مي دهد كه از طريق آن در همه جا حضور داشته باشيم.

تقي رستگارمقدم

احسان حسني رئيس فرهنگسراي پايداري نيز در گفتگو با خبرنگار ما با انتقاد از كم كاري رسانه ها در پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني انتقاد كرد و پرسيد: چرا رسانه هاي كشورمان براي روشن شدن سرنوشت چهار ديپلمات ايراني خاموشند؟

رئيس فرهنگسراي پايداري با اشاره به نقش مهم رسانه ها در تسريع روشن شدن سرنوشت 4 ديپلمات ايراني گفت : خيلي از دانشجويان، جوانان و مردم ما اصلا خبر ندارند كه ما ديپلمتهايي داريم كه 22 سال پيش در لبنان ربوده شده اند تا بخواهند مطالبه اي صورت بدهند چرا كه سازمان صدا وسيما و روزنامه ها و خبرگزاري هاي ما در اين زمينه خاموشند.

وي افزود : مردم علاقمندند كه بدانند بعد از اين همه سال از اسارت 4 ديپلمات ايراني اكنون فرزندان معنوي آنان در كجا هستند، اما به دليل برخي از ملاحظه كاري ها ، اين قضيه از سوي مسئولان تاكنون مكتوم باقي مانده است و اگر هم كاري انجام داده اند آنها را گزارش نمي دهند و در همين جهت كميته پيگيري كه توسط رئيس جمهور تعيين شده است بايد به كارهاي خود تداوم و جديت بيشتري بدهد.

رئيس فرهنگسراي پايداري تاكيد كرد : يك نهضت تبليغي ، اطلاع رساني وعملي براي اين قضيه نياز است تا بتوانيم به نتيجه برسيم و آنهايي كه در امر تبليغ و اطلاع رساني مي توانند نقشي ايفا كنند بايد بسيج شوند و تشكل هاي دانشجويي نبايد بيكار باشند و شروع به حركت، بازخواست و مطالبه كنند و سازمانهاي دولتي اقدام و حركت كنند و از هر طريق كه شده در اين نهضت سهيم شوند.