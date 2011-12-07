مدگرایی ابزار ترویج فرهنگ غربی/ مسئولان غافل؛ دشمنان فعال!

به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که در قرآن کریم اشاره شده است پس از خلقت حضرت آدم و حوا آنها بدن خود را پوشانند و اگر تاریخ بشر را بررسی کنیم خواهیم دید انسانها به اقتضای ادوار تاریخی و باتوجه به فرهنگها پوشش خاصی را برای خود انتخاب می کردند و این پوشش نماد فرهنگ، تمدن و مذهب آنها بوده است.

امروزه انواع لباسهای جدید وارد بازار می شود که برخی از این لباسها چنان دستخوش تنوع طراحی شده است که بسیار متفاوت تر از انواع دیگر به نظر می رسد.

تغییرات ایجاد شده در فرم، ظاهر و رنگ لباسها که تحت نام مد ایجاد می شود با ورود به بازار نظر جمعی از افراد جامعه را به خود جلب می کند که گاه گروه گسترده ای را شامل می شود و در این بازار داغ مد و مدگرایی کشورهای غربی با رواج پوشاک مخصوص و استفاده از اصطلاحی به نام مد فرهنگ خود را به شکلی آرام از طریق رسانه ها در سراسر جهان ترویج می کنند.

بر همین اساس یکی از ابزارهای دشمنان برای مقابله با اسلام پوشاک است که امروزه بازارهای کشور ما در تسخیر آن هستند.

مظلوم ماندن پوشاک اسلامی در بازارهای خراسان جنوبی

کارشناس مذهبی در گفتگو با مهر اظهار داشت: پوشش برخی زنان در جامعه حتی جلوه ای کوچک از مسلمانی ندارد.

حجت الاسلام احمد محمد پور با بیان اینکه عمده ترین دلیل نهادینه نشدن فرهنگ حجاب وعفاف پوشش زنان است، گفت: تمامی مکانیسم های مقابله با بدحجابی تا زمانی که پوشاک موجود بازارها را قبضه کرده ناکارآمد خواهد بود.

وی افزود: تمامی سازمان ها و ارگان ها موظف به ترویج فرهنگ و حجاب هستند بنابراین برنامه های زیادی را در این خصوص تدارک می بینند برای مثال سمینار برگزار می کنند مقاله می دهند ولی نکته جالب این است که هیچ کدام از این نهادها نظارتی بر پوشاک موجود در بازار ندارند.

کارشناس مذهبی ادامه داد: برای خرید یک لباس بلند که منطبق با الگوی اسلامی باشد اگر تمامی مغازه های پوشاک فروشی سطح استان را جستجو کنید به ندرت این لباس را پیدا می کنید واگر هم پیداکردید قیمت آن بسیار گران بوده و قادر به خرید نخواهید بود.

احمدی تصریح کرد: علی رغم ازدیاد هنرستان ها و دانشکده های هنر در استان و یا در سطح کشور که مبحث طراحی دوخت را ترویج می کنند نه تنها از فارغ التحصیلان این بخش استفاده نمی شود بلکه بیشتر آنها برای فروش کارهای خود از الگوها مدهای غربی کپی برداری می کنند.

وی یادآور شد: تازمانی که لباس های مد روز و سال اروپا به فروش برسد محجبه کردن زنان و دختران و همچنین ترویج عفت و پاکدامنی در میان زنان و مردان تنها در حد یک حرف باقی خواهد ماند و اجرایی نخواهد شد.

پوشاک کشور وارداتی و منطبق با الگوهای غربی است

کارشناس مذهبی در گفتگو با مهر بیان داشت: پوشاک چینی بازار های ایران را قبضه کرده و99 در صد از پوشاک مصرفی کشور وارداتی است.

حجت الاسلام یوسف کاظمی با بیان این که نیمی از بودجه کشور صرف فرهنگ سازی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در کشور می شود، گفت: دولت عملا این بودجه را هدر داده زیرا هیچ نظارتی بر پوشاک های موجود در بازار وجود ندارد.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: یکی از درخواست های والدین از فرزندان رعایت حجاب بوده در حالی که یک مقنعه ای که مناسب با الگوی اسلامی باشد در مغازه های وجود ندارد.

کاظمی تصریح کرد: آمار فروشگاه های لوازم آرایشی و پوشاک غربی در مقابل فروشگاههای فروش پوشاک اسلامی هزار در برابر هیچ است بنابراین با چه ابزاری می خواهیم حجاب را در جامعه نهادینه کنیم؟

وی یادآور شد: ترویج فرهنگ حجاب وعفاف با پوشاک موجود در بازار نه تنها یک دروغ بزرگ است بلکه صداقت و راستگویی مسلمانان و اسلام را زیر سوال می برد.

عدم حمایت از الگوهای اسلامی پوشاک/ مظلوم ماندن پوشاک اسلامی در نگاه مسئولان

کارشناسی ارشد رشته طراحی دوخت در گفتگو با مهر اظهار داشت: کشور نیاز شدیدی به الگو های اسلامی پوشاک دارد ولی هیچ حمایتی از این مقوله نمی شود.

مریم چوپانی بابیان این که ترویج حجاب و عفاف از مهم ترین وظایف نهادهای فرهنگی است، گفت: هیچ کدام از این نهادها حمایتی از تولید کنندگان پوشاک اسلامی ندارند.

وی تصریح کرد: به علت حجم انبوه پوشاک وارداتی و جذابیت آنها برای جوانان اگر ارگان های مختلف حمایتی از مبحث تبلیغات و معرفی پوشاک اسلامی انجام ندهند این طراح ها علی رغم جذابیت و انطباق با فرهنگ اسلامی مشتری نخواهند داشت زیر توان مالی رقابت با پوشاک وارداتی را ندارند.

این کارشناس ارشد طراحی دوخت ادامه داد: زمانی می توانیم نسلی پاک را در جامعه پرورش دهیم که با مدهای غربی مقابله کرده و دختران جوان را متوجه آثار مصیبت آفرین این پوشاک کنیم.

چوپانی یادآور شد: آموزش همگانی الگو های دوخت اسلامی به خیاطان می تواند یکی از مهم ترین راه های ترویج تدریجی لباس های اسلامی در کشور باشد.

هیچ نظارتی بر بخش پوشاک وجود ندارد

شهروند بیرجندی در گفتگو با مهر اظهارداشت: لباس های موجود در مغازه ها هیچ انطباقی با شخصیت زن مسلمان ندارد.

فاطمه همتی با بیان این که در بازارلباسی که مبین حجاب است کمتر به چشم می خورد، گفت: پیداکردن مدهای سال اروپا و آمریکا در بازارهای استان و یا سایر نقاط کشور کاری بسیار ساده است.

وی افزود: قیمت مدهای غربی نسبت به اندک لباس های موجود بلند در بازار کمتر است و از نظر اقتصادی خرید مدهای غربی صرفه اقتصادی بیشتری برای مردم دارد.

این شهروند بیرجندی تصریح کرد: علیرغم سخنان زیادی که در خصوص نظارت برقیمت و طرح لباس در استان و کشور وجود دارد عملا هیچ نظارتی بر این بخش نمی شود.

همتی با بیان این که لباس های اقوام ایرانی بسیار زیبا بوده وترویج آنها ترویج فرهنگ اسلامی است، بیان کرد: چرا نهادهای به اصطلاح فرهنگی به جای برگزاری سمینار همین لباس ها را به عموم جامعه معرفی نمی کنند.

وی یادآور شد: عدم نظارت بر لباس های موجود در بازار تیشه به ریشه اسلام می زند.

یک دانشجوی بیرجندی نیز با بیان اینکه اگر مد را هم از جوانان بگیرند، دیگر چیزی برایشان باقی نمی ماند، گفت: امروزه محدودیت های زیادی برای قشر جوان وجود دارد که تبعیت از مد می تواند نوعی تنوع برای آنها محسوب شود.

وی افزود: بیشتر جوانان جامعه امروز دغدغه اشتغال، ازدواج و مسکن را در سر می پرورانند و در این شرایط، مدگرایی آن ها نه تنها اهمیت خاصی ندارد و نمی تواند مخاطره آمیز باشد بلکه کمک می کند تا اندکی از بار این دغدغه ها کاسته شود.