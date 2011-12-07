هند اجازه فعالیت یک شرکت آمریکایی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بلومبرگ گزارش داد که هند تصمیم خود برای اجازه به شرکت های خارجی مانند "وال مارت" برای باز کردن سوپر مارکت هایی در این کشور را به حال تعلیق در آورد.

این تصمیم دهلی‌نو پس از آنکه احزاب مخالف با اعتراض های خود پارلمان را به حال تعلیق در آورده بودند اتخاذ شد.

"پاوان کومار بنسال" وزیر امور پارلمانی دولت هند گفت: مانموهان سینگ نخست‌وزیر تا زمانی که با تمامی احزاب به اجماعی دست نیابد در این باره که به فروشگاههای این شرکت اجازه افتتاح دهد تصمیمی نخواهد گرفت.

اعتراضات در چند روز گذشته به خاطر افتتاح فروشگاههای از این شرکت درهند بالا گرفته بود و چندین تجمع اعتراض آمیز نسبت به فعالیت این شرکت آمریکایی نیز برگزار شده بود.