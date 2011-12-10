کیفیت جوابهای آزمایشگاهی تحت تاثیر تعرفه ها/ بحران در آزمایشگاههای خصوصی

دکتر سعید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعیین تعرفه ها بر عهده شورای عالی بیمه است و وزیر بهداشت به عنوان یکی از اعضای این شورا تنها یک رای دارد.

وی با اشاره به ترکیب گوناگون شورای عالی بیمه، افزود: وزارت بهداشت در این شورا صاحب اراده نیست چون اساسا فروشنده خدمت اجازه تعیین تعرفه را ندارد بلکه ما فقط پیشنهاد می دهیم و این خریداران خدمت(بیمه ها) هستند که در نهایت تعرفه ها را تعیین می کنند.

مهدوی با اعلام اینکه معاونت درمان وزارت بهداشت برای تعرفه های سال 90 آزمایشگاههای تشخیص طبی در بخش خصوصی، پیشنهاداتی به شورای عالی بیمه برد که با مخالفت خریداران خدمت مواجه شد، گفت: پیشنهاد ما همان 16.5 درصد افزایش معادل نرخ تورم بانک مرکزی بود که خریداران خدمت ایستادگی کردند و در نتیجه تعرفه های آزمایشگاههای بخش خصوصی در سال جاری ثابت ماند.

مدیر کل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به یارانه ای که بخش دولتی دریافت می کند، ادامه داد: بخش خصوصی از این یارانه ها و حمایتها برخوردار نیست. در حالی که امسال یارانه های حاملهای انرژی و سایر خدمات عمومی نیز حذف شده و در نتیجه آزمایشگاههای بخش خصوصی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند.

مهدوی با تاکید بر اثرپذیری کیفیت آزمایشها به دلیل عدم همخوانی هزینه ها و درآمدها، افزود: اولین مورد که در این بحث ذبح می شود، کیفیت است. به طوریکه آزمایشگاه مجبور می شود از بین کیتهای 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی، کیت 50 هزار تومانی بخرد و این بر کیفیت آزمایشگاهها تاثیر دارد.