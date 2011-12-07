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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

در نامه ای به فدراسیون فوتبال/

شیرین فراز خواستار رسیدگی به مسائل دیدار با پاس شد

شیرین فراز خواستار رسیدگی به مسائل دیدار با پاس شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: باشگاه شیرین فراز کرمانشاه با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال خواستار پیگیری مسائل دیدار این تیم با پاس همدان از سری رقابتهای هفته نهم لیگ آزادگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که نسخه ای از آن به این اداره کل ارسال شده است، پیگیری و بررسی جدی مسائل پیش آمده در حضور نماینده حقوقی باشگاه شیرین فراز خواستار شده است.

در بخش هایی از این نامه همچنین عملکرد نماینده اعزامی فدراسیون و عوامل اجرایی و فنی تیم پاس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، به دنبال دیدار تیمهای شیرین فراز و پاس در ورزشگاه انقلاب، سرپرست و دروازه بان تیم پاس با هماهنگی کامل با یکی از رسانه های پرمخاطب کشور اقدام به مصاحبه هایی جنجالی در خصوص میزبانی تیم شیرین فراز کرده بودند.

کد مطلب 1477617

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