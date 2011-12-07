شیرین فراز خواستار رسیدگی به مسائل دیدار با پاس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که نسخه ای از آن به این اداره کل ارسال شده است، پیگیری و بررسی جدی مسائل پیش آمده در حضور نماینده حقوقی باشگاه شیرین فراز خواستار شده است.

در بخش هایی از این نامه همچنین عملکرد نماینده اعزامی فدراسیون و عوامل اجرایی و فنی تیم پاس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، به دنبال دیدار تیمهای شیرین فراز و پاس در ورزشگاه انقلاب، سرپرست و دروازه بان تیم پاس با هماهنگی کامل با یکی از رسانه های پرمخاطب کشور اقدام به مصاحبه هایی جنجالی در خصوص میزبانی تیم شیرین فراز کرده بودند.