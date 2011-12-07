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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

تیم ملی ناشنوایان ایران/

25 ورزشکار کرمانشاهی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند

25 ورزشکار کرمانشاهی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: 25 ورزشکار کرمانشاهی در اردوی آمادگی تیم های ملی رشته های مختلف ایران برای شرکت در رقابتهای آسیایی ناشنوایان 2012 حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش شاهرخی با اعلام این خبر افزود: این ورزشکاران در رشته های جودو، تکواندو، کاراته، پینگ پنگ، کشتی آزاد و فرنگی و فوتسال در اردوهای ملی حضور دارند.

رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان کرمانشاه افزود: بیشترین حضور ورزشکاران کرمانشاهی را در اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و کاراته بانوان شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: در رشته کاراته بانوان، 6 تن به اسامی ناهید امیری، آرزو قادری، زهرا اسعدتبار، بهاره صفری، مهسا احمدیان و پروین یاره در تیم ملی حضور دارند.

همچنین در تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز 7 ورزشکار به اسامی امیر صمدی، کیوان صمدی، ایرج طهماسبی، عبدالرحیم امیری، ناصر پرخیده، فرود حجتی و مهدی کاروان بوم حضور دارند.

رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان کرمانشاه، اسامی سایر ورزشکاران را به شرح زیر اعلام کرد:

جودو آقایان: دانیال پورچمنی، مهرداد صیدی و احسان زارع

تکواندو آقایان: بهنام صالحی

کاراته آقایان: میلاد امیری، سید محسن جهانبانی

پینگ پنگ بانوان: بهاره آذرسینا، سارا کرمی و مریم قهرمانی

تکواندو بانوان: سمیرا حسنی، پروانه کمری

فوتسال آقایان: ساسان گومه 

کد مطلب 1477625

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