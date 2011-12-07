25 ورزشکار کرمانشاهی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش شاهرخی با اعلام این خبر افزود: این ورزشکاران در رشته های جودو، تکواندو، کاراته، پینگ پنگ، کشتی آزاد و فرنگی و فوتسال در اردوهای ملی حضور دارند.

رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان کرمانشاه افزود: بیشترین حضور ورزشکاران کرمانشاهی را در اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و کاراته بانوان شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: در رشته کاراته بانوان، 6 تن به اسامی ناهید امیری، آرزو قادری، زهرا اسعدتبار، بهاره صفری، مهسا احمدیان و پروین یاره در تیم ملی حضور دارند.

همچنین در تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز 7 ورزشکار به اسامی امیر صمدی، کیوان صمدی، ایرج طهماسبی، عبدالرحیم امیری، ناصر پرخیده، فرود حجتی و مهدی کاروان بوم حضور دارند.

رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان کرمانشاه، اسامی سایر ورزشکاران را به شرح زیر اعلام کرد:

جودو آقایان: دانیال پورچمنی، مهرداد صیدی و احسان زارع

تکواندو آقایان: بهنام صالحی

کاراته آقایان: میلاد امیری، سید محسن جهانبانی

پینگ پنگ بانوان: بهاره آذرسینا، سارا کرمی و مریم قهرمانی

تکواندو بانوان: سمیرا حسنی، پروانه کمری

فوتسال آقایان: ساسان گومه