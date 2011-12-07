111 هزار تابلو و علائم ایمنی در جاده های کردستان نصب شد

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اداره کل راه و ترابری کردستان در راستای افزایش ایمنی در جاده های این استان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 111 هزار تابلو و علائم ایمنی در جاده های استان کردستان نصب شده است و این کار همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تامین حداکثر ایمنی در جاده ها یکی از وظایف و رسالت های اصلی اداره کل راه و ترابری استان کردستان است، افزود: هر ساله و از محل اعتبارات بخش راهداری اقدامات مختلفی در راستای افزایش ایمنی در جاده های استان کردستان انجام می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون اقداماتی از جمله نصب تابلو و علایم ایمنی، خط کشی، نصب گاردریل، اجرای شیار لرزاننده، تهیه و نصب چراغ های ترافیکی با بیش از 111 هزار مورد توسط عوامل راهداری اداره کل راه و ترابری کردستان انجام شده است.

قادری یادآور شد: در سال جاری هزار و 218 متر مربع تابلو اطلاعاتی، هزار و 363 عدد تابلو اخطاری، هزار و 407 عدد تابلو انتظامی، 17هزار و 113 عدد بال کبوتری و مسیرنما و 90 هزار و 268 عدد بازتاب چشم گربه ای تهیه و در محورهای استان کردستان نصب شده است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش ایمنی در جاده های استان کردستان در سال جاری عنوان کرد: در مدت این هشت ماه همچنین حدود سه هزار و 679 متر سرعت گیر در تقاطع ‌ها و مناطق مسکونی در مسیر جاده های اصلی و فرعی این استان مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان در پایان گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و وجود پیچ های خطرناک در جاده های استان کردستان نصب علائم راهنمایی و تابلوهای هشدار دهنده در راستای افزایش ایمنی و کاهش تصادف یک امر اساسی و مهم است.