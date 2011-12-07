۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۶

غضنفرآبادی خبر داد:

طرح کمربندی ریگان اجرایی می شود

ریگان - خبرگزاری مهر: نماینده چهار شهرستان شرقی استان کرمان گفت: طرح کمربندی شهرستان های ریگان و نرماشیر با توجه به فرسودگی تعدادی از راههای روستایی این شهرستانها اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی اظهار داشت: با توجه به تراکم شدید وسایل نقلیه در دو شهرستان ریگان و نرماشیر طرح مطالعاتی نرماشیر جهت ایجاد کمربندی شهر آماده شده و به زودی اجرایی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: این طرح در ریگان نیز به سرعت اجرایی می شود.

حجت الاسلام غضنفر آبادی گفت: اگر جاده  محمد آباد ریگان جاسک در این شهرستان راه اندازی شود بسیاری از مشکلات روستاهای ریگان مرتفع می شود.

این مسئول بیان داشت: با توجه به ازدیاد وسایل نقلیه در شهرستان ریگان بسیاری از جاده های این شهرستان غیر استاندارد هستند که عبور و مرور در آنها به سختی انجام می شود.

نماینده چهار شهرستان شرقی استان کرمان تصریح کرد: در صورت راه اندازی جاده ریگان جاسک بیش از 25 روستا از مزایای این جاده در ریگان بهرمند می شوند.
 

