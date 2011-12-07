حمل پرچم بحرین در کربلا / 3.5 میلیون زائر در کربلا عزاداری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "امال الدین الهر" استاندار کربلا اظهار داشت: شمار زائرانی که در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی وارد کربلا شدند بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار نفر بود که طی سال های اخیر بی سابقه بوده است.

"مقداد الموسوی" رئیس پلیس استان نجف نیز در همین راستا اعلام کرد که عزاداری در شهر نجف اشرف نیز بدون هیچگونه ناامنی و با کمک بیش از 30 هزار نیروی امنیتی و خدماتی برگزار شد.

پایگاه خبری النون نیز گزارش داد که عزاداران حسینی در راستای حمایت از قیام مردمی بحرین علیه رژیم جنایتکار آل خلیفه علاوه بر حمل پرچم های سیاه پرچم بحرین را نیز با خود حمل می کردند.

به جز شهرهای کربلا و نجف در برخی مناطق عراق تروریست های تکفیری زائران را در مسیر کربلا هدف قرار دادند. عثمان الغانمی فرمانده عملیات الفرات در این رابطه اظهار داشت: چندین انفجار در بغداد و بابل رخ داد که منجر به شهید و زخمی شدن چندین زائر شد.

وی در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: نیروهای امنیتی عراق توانستند 16 بمب و خودروی بمبگذاری شده را که برای هدف قرار دادن زائران کربلا آماده شده بود را شناسایی کنند و 14 فرد مسلح را بازداشت کنند.

یک منبع آگاه در فرماندهی عملیات نینوا نیز اظهار داشت: نیروهای امنیتی عراق 2 کمربند انفجاری را شناسایی و 3 فرد مسلح تحت تعقیب را در منطقه "الکبه" در شمال موصل بازداشت کردند.

این تروریست ها قصد داشتند زائران حسینی را در مناطق نزدیک شمال موصل هدف قرار دهند.