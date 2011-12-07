کشف 83 میلیون نخ سیگار در کردستان/ رشد 97 درصد کشف سیگار قاچاق

علی احمدی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی در راستای مقابله با قاچاق کالا به ویژه در بخش دخانیات در سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 83 میلیون و 313 هزار نخ سیگار قاچاق به وسیله ماموران پلیس آگاهی کردستان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی کردستان در پی مبارزه با کالای قاچاق در سطح استان مراتب را با افزایش اقدامات اطلاعاتی و پلیسی به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده اند و در این راستا از مشارکت و همکاری مردم در تمامی بخش ها به خوبی استفاده می شود.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با اشاره به افزایش 97 درصدی کشف سیگارهای خارجی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال در استان کردستان گفت: در پی تلاش های بی وقفه ماموران پلس آگاهی استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون 83 میلیون و 313 هزار نخ سیگار قاچاق کشف شده است که این آمار در مدت مشابه سال قبل 42 میلیون و 161هزار نخ بوده است.

احمدی تبار بیان کرد: ارزش ریالی سیگارهای کشف شده در سال جاری در استان کردستان 255 میلیارد و 783 میلیون و 314 هزار ریال بوده است که این رقم در سال گذشته 15 میلیارد و 52 میلیون و 17 هزار ریال بود که مقایسه این ارقام رشد 83 درصدی در ارزش ریالی سیگار قاچاق کشف را نشان می دهد.

وی در پایان با اشاره به روند کنونی مبارزه با قاچاق کالا در استان کردستان در تمام بخش ها افزود: خوشبختانه با اجرای طرح ساماندهی و انسداد مرزها میزان قاچاق کالا در استان کردستان با کاهش جدی مواجه شده است ولی همچنان عده ای افراد سودجو در این زمینه فعالیت می کنند که با تشدید اقدامات کنترلی با این افراد نیز برخورد قاطع صورت می گیرد.