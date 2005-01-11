حقوق معلمان مدارس عادي را با اعتبارات مدارس استثنايي مي پردازند

مادر يكي از دانش آموزان استثنايي با تاكيد بر اينكه ميزان امكانات و تجهيزات مدرسه دخترش طي سال تحصيلي گذشته و جاري بسيار كاهش يافته است ، مي گويد : قبلا در اختصاص امكاناتي همچون سرويس و حتي گاهي تغذيه رايگان در مدارس استثنايي هيچ مشكلي وجود نداشت اما حالا از اول سال تحصيلي جاري اعلام كرده اند كه به دليل كسر بودجه ديگر توانايي اختصاص اعتبار براي سرويس مدارس وجود ندارند و والدين بايد در پرداخت هزينه سرويس مساعدت كنند.

زهره نوربخش مي افزايد : تا قبل از طرح تلفيق نظارت بر امور مدارس استثنايي بسيار قويتر بود ، البته الان نيز نظارت وجود دارد اما قوت قبل را ندارد ، ضمن اينكه امور اين مدارس نيز به كارشناسان مدارس عادي سپرده شده است و اين در حالي است كه اين كارشناسان هيچ اطلاعي درباره دانش آموزان استثنايي ندارند.

رئيس آموزش و پرورش استثنايي شهرستانهاي استان تهران با اشاره به اينكه طرح تجميع براي مدارس استثنايي كشور هم فرصت و هم تهديد است ، مي گويد : با توجه به اينكه هدف نظام آموزش استثنايي كشور فراگير بودن آموزش و حضور دانش آموزان استثنايي در كنار دانش آموزان عادي است ، طرح تجميع مي تواند براي دانش آموزان استثنايي يك فرصت باشد ضمن اينكه در صورت آگاهي كامل روساي مناطق آموزش و پرورش با اجراي اين طرح مي توان از دو سو ( سازمان آموزش و پرورش استثنايي و سازمان آموزش و پرورش استان ) حمايت شود.

ابراهيم مافي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه حضور كارشناسان و مسوولين آموزش و پرورش عادي كه اطلاع كافي از چگونگي تحصيل دانش آموزان استثنايي ندارند با توجه به طرح تجميع يك تهديد براي مدارس استثنايي است ، مي افزايد : نگاه جامعه فعلي نگاه نخبه پرور است و به همين دليل توجه چنداني به دانش آموزان اسثتثنايي نمي شود چرا كه قبولي يا عدم قبولي اين دانش آموزان در جامعه نخبه پرور اهميتي ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه در طرح تجميع اعتبارات مدارس استثنايي كشور بايد از كانال سازمانهاي آموزش و پرورش بگذرد ، اظهار مي كند : راه رسيدن اعتبارات به مدارس استثنايي طولاني تر شده و اين اعتبارات ديرتر و ناهماهنگ تر به مدارس مي رسد ، ضمن اينكه نظرات سليقه اي مسوولين و كارشناسان آموزش و پرورش عادي نيز در اختصاص اعتبارات دخيل شده است.

عدم اطلاع مسوولين آموزش و پرورش عادي مناطق از عملكرد مدارس استثنايي

رئيس آموزش و پرورش استثنايي شهرستان هاي استان تهران با تاكيد بر اينكه روساي مناطق اطلاعاتي درباره مدارس استثنايي ندارند ، مي افزايد : بايد اطلاعات مسوولين و روساي مناطق آموزش و پرورش را به منظور كيفيت بخشي در تخصيص اعتبار و افزايش كيفيت يادگيري در مدارس استثنايي افزايش داد.

وي با اشاره به اينكه طرح تجميع مي بايست اول به صورت آزمايشي در تعدادي از استانها برگزار مي شد و سپس به اجراي سراسري در مي آمد ، مي گويد : اين طرح به دليل وسعتي كه داشت مي بايست مراحل آزمون و خطاي خود را طي مي كرد.

اعتبارات مدارس استثنايي صرف حقوق معلمان مدارس عادي مي شود

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با تاكيد بر اينكه در طرح تجميع مسووليت مدارس استثنايي به روساي سازمان هاي آموزش و پرورش واگذار شده است ، مي گويد : سازمان مركزي آموزش و پرورش استثنايي در حال حاضر فقط نقش برنامه ريزي را دارد و اعتبارات اختصاص يافته به مدارس استثنايي به سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها واگذار مي شود و اين در حالي است كه گاهي به دليل كسر بودجه اين اعتبار صرف مصارفي همچون حقوق كاركنان سازمان مي شود.

دكتر مجيد قدمي با اشاره به اينكه در سال تحصيلي جاري 10 هزار و 339 كلاس درس استثنايي در كشور داير است ، مي افزايد : بسياري از كودكان استثنايي بموقع شناسايي نمي شوند و در روستاها نيز هر چند كه خانه هاي بهداشت كودكان نابينا و ناشنوا را شناسايي مي كنند ، اما بيشترين آمار كودكان استثنايي متعلق به كودكاني است كه مشكلات هوشي دارند و اين كودكان بايد هر چه سريعتر تحت درمان قرار گيرند اما امكانات سازمان آموزش و پرورش استثنايي اجازه چنين كاري را نمي دهد.

