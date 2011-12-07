مراسم شام غریبان در لرستان برگزار شد/ خانه "آقا" مملو از حضور حاجتمندان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شام غریبان در لرستان در سه شب متوالی انجام می شود که در این شب ها هر کدام از عزاداران با بستن یک دستار سیاه رنگ موسوم به "کت" به سر و گردن و شانه های خود در مراسم عزاداری سالار شهیدان شرکت می کنند.

امسال نیز شام غریبان با رسومی پیوند خورد که اوج اندوه لرستانی ها در غم شهادت فرزند زهرای مرضیه(س) و اسارت یگانه بانوی صبر و شکیبایی حضرت زینب (س) را نشان می داد.

روشن کردن شمع در سطح شهر، تکایا، سقاخانه ها و حسینه ها از دیگر آداب و رسومی است که در این شب در جای جای استان لرستان برگزار می شود.

شام غریبان در لرستان تنها محدود به شب عاشورا نمی شود بلکه در این استان پس از عزاداری روز عاشورا مراسم شام غریبان به مدت سه شب در همه مساجد و تکایا و در خیابان های سطح شهر برگزار می شود.

در مراسم شام غریبان در خرم آباد یکی از عزاداران یک تک روی سر دارد که مقداری نان و حلوا و شمع روشن را درون آن حمل می کند و فرد دیگری نیز گاه گاهی مشتی کاه روی سر عزاداران می پاشد و با ورود آنان به مجالس عزا چراغها را خاموش می کنند.

در طول راه هیئت های عزاداری نیز نوحه خوان هیئت، برخی ابیات لری که مختص به شام غریبان است را در رثای حضرت زینب کبری(س) به همراه نوای غم انگیز فلوت می خواند.

مراسم های عزاداری و سخنرانی نیز در بسیاری از مساجد سطح استان برگزار شد که از این میان می توان به مراسم شام غریبان با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در مسجد بعثت این شهرستان اشاره کرد.

توزیع نذری در میان هیئات و دستجات عزاداری از دیگر آئین هایی است که در لرستان نیز به مانند دیگر نقاط کشور در شب شام غریبان انجام شد.

بنا به همین گزارش مراسم عزاداری شام غریبان نیز به مانند هر ساله در فضای معنوی خانه "آیت الله بروجردی" موسوم به خانه "آقا" با حضور سیل عظیم عزاداران و حاجتمندان در شهرستان بروجرد برگزار شد.

از آداب رایج در شهرستان بروجرد برگزاری مراسم‌های عزاداری ایام محرم از جمله مراسم روز تاسوعا و عاشورا و شام غریبان در منزل قدیمی آیت الله العظمی سید حسین بروجردی مرجع بزرگ شیعیان دنیا است به طوریکه با حضور در این خانه روحانی اوج ناب پیوند عزداری محرم و دست نیاز مردمانی که به در خانه فرزند پیامبر آمده‌اند را به وضوح می‌توان دید.

حضور در مراسم عزاداری خانه "آقا" مختص به بروجردی‌ها و حتی لرستانی‌ها نیست بلکه هر ساله افراد زیادی از سراسر کشور برای ادای حاجت و نذر و یا برآوردن دست نیاز به این خانه روحانی می‌آیند و در میان تار و پود این خانه قدیمی به دنبال مراد و مقصود خود می‌گردند.

برگزاری مراسم شام غریبان در خانه "آقا" در اولین شب دنیا بدون حسین(ع) و اسارت اهل بیت مملو از اشک و آه و فغان بود. اینجا گریه نیز درمان نیست، قلبها آنچنان از آنچه بر آل حسین(ع) رفته خونین است که ناله هم اینجا کم می آورد.

حس بودن در خانه فرزند پیامبر و همراهی با اشک های آیت الله بروجردی مرجع عالیقدر شیعیان دنیا تسلی بخش غم بزرگ قلبهایمان است. سادگی و عظمت این خانه بزرگ و قدیمی به برکت روح آسمانی مردی است که در زمان حیاتش نیز سال‌ها عزای امام حسین(ع) را در این‌خانه برپا کرد و با عطر اشک‌های خالصانه خود این خانه را در اذهان همه دوستداران اهل بیت ماندگار ساخت.

مراسم شام غریبان در خانه بزرگ مردم شیعه حال و هوایی به وسعت همه دلتنگی های دنیا دارد. اینجا آدم دلش برای آن همه سادگی و معرفت تنگ می شود. امسال نیز شام غریبانمان را در کنار عطر و بوی فرزند رسول خدا به سوگ نشستیم و بر مظلومیت حسین(ع) همراه با اشک های زینب کبری اشک ریختیم.