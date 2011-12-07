حجت الاسلام محمد مهدی تسخیری مدیرعامل خبرگزاری تقریب و مشاور رسانه ای دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته شده است؛ جنبه عقلانی احیای تاسوعا و عاشورا است.

وی افزود: هرچه می شنویم معمولا استناد به احادیث و صحبت گذشتگان درباره تعظیم شعائر است؛ روزهایی در تاریخ هر ملتی وجود دارد که به خاطر وقایع خاصی مورد تکریم و بزرگداشت قرار می گیرند؛ در قضیه اباعبدالله(ع) با توجه به اینکه ایشان فرزند پیامبر (ص) است و حرکت و قیام ایشان در واقع برای دفاع از ارزشهای انسانی و اخلاقی بود برای ما بسیار ارزشمند است در حالیکه ایشان می توانست به هزاران بهانه از این حرکت دور شود همانگونه که بهانه ها و پیشنهادات مختلفی در پیش روی امام حسین(ع) گذاشتند اما حضرت راه خود را در پیش گرفت.

مدیرعامل خبرگزاری تقریب افزود: وقتی چنین حادثه بزرگی در تاریخ پیروان یک دین اتفاق می افتد نباید بزرگداشت آن غیرطبیعی باشد و باید فلسفه انسانی، عقلانی و تاریخی نهضت عاشورا تبیین شود تا بشریت با دید مثبت به این مسئله نگاه کند نه اینکه ما تنها به مباحث مذهبی بپردازیم که برخی نادان حتی جرأت کنند این حرکت را بدعت در اسلام بخوانند؛ در حالیکه ما می خواهیم بگوییم که این مسئله نه تنها بدعت نیست بلکه یک حرکت تمام اسلامی و انسانی است و وقتی به هر انسانی بگوییم که قضیه ای این چنین در تاریخ مذهب ما اتفاق افتاده است بسیار طبیعی می پذیرند.



وی حرکت امام حسین(ع) را تنها مربوط به شیعه ندانست بلکه آن را احیای ارزشهای اسلامی و انسانی برشمرد و افزود: یکی از مشکلاتی که تاریخ برای ما به ارث گذاشته شیطنتهای بنی امیه است؛ بنی امیه بزرگترین انحراف را در تاریخ اسلام به وجود آوردند یعنی خلافت را به پادشاهی وراثتی تبدیل کردند؛ آنها تمام راههای تثبیت این وراثت را به کار گرفتند یکی اینکه خود را به عنوان نماینده اکثریت مسلمانان معرفی کردند و لذا گاهی برای خود ما هم این مسئله مشتبه شده است و برخی تصور می کنند که گویی درگیری بین مذهب شیعه و اهل سنت است و این امر باعث شده که برخی از برادران اهل سنت تصور کنند این مراسم عزاداری یک نوع توهین به آنهاست در حالیکه حقیقت چیزی دیگری است.



حجت الاسلام تسخیری تأکید کرد: اصلا اباعبدالله(ع) که قیام کردند خواستند جلوی مسیر انحرافی را در جامعه اسلامی بگیرند و برخلاف ارده بنی امیه، می خواست مسیر اسلام را تصحیح کند لذا در سخنانشان این است که "آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل دست برداشته نمی شود " لذا تعبیر ایشان این است که باید انسان مؤمن در راه اصلاح حرکت کند و من برای اصلاح امت جدم قیام کردم.



وی با تأکید بر اینکه بزرگداشت قیام عاشورا اختلاف امت اسلامی نیست بلکه حرکت راستین امت اسلام در برابر حرکت انحرافی است؛ افزود: یکی از نویسندگان عرب این تعبیر را دارد که سنگینی حادثه برای اباعبدالله(ع) شهادت نبود بلکه این بود که گفته شود حسین(ع) علیه حکومت جدش که یزید نمایندگی آن را دارد قیام کرده است؛ لذا اولین مطلب این است که این مسئله اختلاف شیعه و سنی را در واقعیت کربلا تصحیح کنیم و آن را که یک حرکت اسلامی اصیل است، معرفی کنیم.



مشاور رسانه ای دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان تأکید کرد: در بسیاری از مذاهب اسلامی و در کشورهای اسلامی در بزرگداشت مراسم عاشورا دیگر فرقی بین شیعه و سنی نیست در حالیکه زمانی برخی منحرفین سعی می کردند عاشورا را بدعت و انحرافی در اسلام معرفی کنند اما امروز این مسئله خنثی شده و ما باید تلاش کنیم حرکت امام حسین(ع) را به عنوان دفاع از ارزشهای اسلامی و انسانی در برابر حرکت انحرافی بنی امیه معرفی کنیم که موجب احیای دین اسلام شد.