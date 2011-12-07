به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین هفته از دور رفت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور عصر جمعه با انجام 6 مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان برگزار می‌شود و طی آن تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری خانگی مقابل تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان قرار می‌گیرد.



مسابقه تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان از هفته یازدهم مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 عصر جمعه هجدهم آذر به میزبانی جهش ترابری قم در سالن شهید حیدریان این شهر برگزار می‌شود و طی آن دو تیم در جدال برای بهبود جایگاه خود در جدول رده بندی در رقابتی حساس رو در روی یکدیگر می‌ایستند.



جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان در شرایطی برابر یکدیگر قرار می‌گیرند که پیش از این تا کنون در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور به مصاف هم نرفته اند زیرا زنجانی ها برای نخستین بار از لیگ دسته اول به لیگ برتر آمده اند.



جهش ترابری قم در شرایطی به دیدار همیاری شهرداری زنجان می‌رود که در این فصل با وجود ارائه بازی های خوب، به هیچ عنوان نتایج خوبی کسب نکرده است و با تحمل 9 شکست مقابل رقبا تنها یک بار طعم پیروزی را چشیده است و هم اکنون با 11 امتیاز و البته اختلافی اندک با سه تیم بالاتر از خود در مکان دوازدهم و انتهایی رده‌بندی لیگ برتر ایستاده است.



شکست هفته گذشته جهش ترابری قم برابر تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان، نهمین شکست این تیم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور بود و سبب شد نماینده قم در دومین حضور خود در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، در جایگاه آخر قرار بگیرد.



جهش ترابری قم در این فصل تاکنون مقابل تیم‌های حفاری اهوازی، فولاد ماهان اصفهان، لوله سبز آ اس شیراز، مهرام تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شهرداری گرگان، ذوب آهن اصفهان و صنایع پتروشیمی ماهشهر و پویا تهران مغلوب شده است، ضمن اینکه تنها پیروزی این تیم مقابل تیم‌ بسکتبال پتروشیمی بندر امام با نتیجه 83 بر 81 در هفته نهم مرحله گروهی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به دست آمده است.



گفتنی است: مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در حالی روز جمعه شاهد برگزاری دیدارهای هفته پایانی دور رفت خود است که در قالب 22 هفته رقابت 12 تیم حاضر در این رقابت ها به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و در نهایت هشت تیم برای تعیین قهرمان این فصل به مرحله پلی آف صعود می کنند و تیم های پائین جدول نیز برای تعیین دو تیم سقوط کننده به لیگ دسته اول رقابت خواهند کرد.

