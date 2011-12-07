1200 بیمار تالاسمی در کرمان وجود دارد

محمد مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از کانونهای تالاسمی است و هزار و 200 بیمار تالاسمی در این استان وجود دارد و این افراد نیز در تمام طول سال به فرآورده های خونی برای ادامه حیات نیاز دارند.

وی با اشاره به وجود پایگاههای فعال انتقال خون در کرمان از مردم خواست در این پایگاهها حضور یابند و خون مورد نیاز را اهدا کنند که در این میان خونهای منفی از اهمیت بیتری به دلیل کمبود برخوردارند.

مهدی زاده افزود: در ایام تاسوعا و عاشورا در استان کرمان پنج پایگاه به این منظور در نظر گرفته شد که در مجموع دو هزار و 87 واحد خونی در این ایام اهدا شد.

مدیرعامل انتقال خون کرمان افزود: این پایگاهها در پنج شهرستان بم، سیرجان، کرمان، کهنوج، بردسیر و رفسنجان مستقر شدند.

وی ادامه داد: شهرستان کرمان بیشترین میزان اهدا خون را دارد.