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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

مهدی زاده در گفتگو با مهر:

1200 بیمار تالاسمی در کرمان وجود دارد

1200 بیمار تالاسمی در کرمان وجود دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل انتقال خون کرمان با اشاره به وجود هزار و 200 بیمار تالاسمی در کرمان خواستار توجه بیشتر مردم به اهداء خون به خصوص گروه خونی منفی شد.

محمد مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از کانونهای تالاسمی است و هزار و 200 بیمار تالاسمی در این استان وجود دارد و این افراد نیز در تمام طول سال به فرآورده های خونی برای ادامه حیات نیاز دارند.

وی با اشاره به وجود پایگاههای فعال انتقال خون در کرمان از مردم خواست در این پایگاهها حضور یابند و خون مورد نیاز را اهدا کنند که در این میان خونهای منفی از اهمیت بیتری به دلیل کمبود برخوردارند.

مهدی زاده افزود: در ایام تاسوعا و عاشورا در استان کرمان پنج پایگاه به این منظور در نظر گرفته شد که در مجموع دو هزار و 87 واحد خونی در این ایام اهدا شد.

مدیرعامل انتقال خون کرمان افزود: این پایگاهها در پنج شهرستان بم، سیرجان، کرمان، کهنوج، بردسیر و رفسنجان مستقر شدند.

وی ادامه داد: شهرستان کرمان بیشترین میزان اهدا خون را دارد.

کد مطلب 1477759

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