آموزشگاههای خصوصی اجازه صدور دیپلم ندارد

محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزشگاههای مجاز علمی می توانند در زمینه کلاسهای تقویتی و کنکور فعالیت کنند اما هیچیک از آنها نمی توانند ادعا کنند که می توانند دیپلم صادر کنند.

وی تصریح کرد: مرجع تحصیل رسمی و صدور دیپلم تنها آموزش و پرورش و مدارس زیر نظر آن است و هیچ آموزشگاه خصوصی در این زمینه حق فعالیت ندارد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران درباره فعالیت آموزشگاههای فنی و حرفه ای و کاردانش نیز گفت: این آموزشگاهها می توانند با مجوز سازمان فنی حرفه ای یا وزارت ارشاد تنها گواهی مهارت برای محصلان خود صادر کنند و امکان صدور مدرک دیپلم را ندارند.