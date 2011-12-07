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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آموزشگاههای خصوصی اجازه صدور دیپلم ندارد

آموزشگاههای خصوصی اجازه صدور دیپلم ندارد

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه هیچ آموزشگاه خصوصی امکان صدور دیپلم رسمی را ندارد گفت: اگر مواردی باشند که ادعای صدور دیپلم کنند متخلف و غیرمجاز هستند.

محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزشگاههای مجاز علمی می توانند در زمینه کلاسهای تقویتی و کنکور فعالیت کنند اما هیچیک از آنها نمی توانند ادعا کنند که می توانند دیپلم صادر کنند.

وی تصریح کرد: مرجع تحصیل رسمی و صدور دیپلم تنها آموزش و پرورش  و مدارس زیر نظر آن است و هیچ آموزشگاه خصوصی در این زمینه حق فعالیت ندارد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران درباره فعالیت آموزشگاههای فنی و حرفه ای و کاردانش  نیز گفت: این آموزشگاهها می توانند با مجوز سازمان فنی حرفه ای یا وزارت ارشاد تنها گواهی مهارت برای محصلان خود صادر کنند و امکان صدور مدرک دیپلم را ندارند. 

کد مطلب 1477767

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