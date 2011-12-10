تصویر جدید دومین سیارک بزرگ کمربند سیارکها/ جرمی شبیه اووکادو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیارک وستا با وسعتی برابر 514 کیلومتر که دومین جرم بزرگ در کمربند سیارکی به شمار می رود، توسط روباتی پیشرفته مورد مطالعه و تجسس دقیق قرار گرفته است، کاوشگری که پس از وستا به سراغ خواهر بزرگتر این سیارک، یعنی "سرِس" خواهد رفت تا ساختارهای زمینی این سیارک را نیز مورد بررسی دقیق قرار دهد.

کاوشگر داون از ماه جولای در حال ارسال تصاویر از وستا به زمین است و جدیدترین تصاویر دریافتی از این کاوشگر نشان می دهد سطح ناهموار این سیارک در مقایسه با دیگر سیارکهای کوچکتر و سبکتر سامانه خورشیدی بسیار منحصر به فرد است. این تصاویر نشان می دهند وستا بیشتر به یک سیاره شباهت دارد تا یک سیارک.

تصویر جدید که با استفاده از اطلاعات رنگی به دست آمده از دوربین خارجی کاوشگر داون ناسا ثبت شده است، نیمکره جنوبی وستا را به صورت رنگی نشان می دهد که حفره "ریسیلویا" در مرکز آن واقع شده است، رنگهای مختلف بیانگر مواد معدنی متفاوتی هستند که بر روی سطح این سیارک وجود دارند.

"ریسیلویا" حفره ای برخوردی است که قطری برابر 467 کیلومتر دارد، حفره سیاهی که در میان تصویر دیده می شود به واسطه زاویه تابش خورشید میان وستا و کاوشگر از تصویر حذف شده است. محققان می گویند بیشتر سیارکها به سیب زمینی شباهت دارند، اما وستا شباهت عجیبی به میوه اووکادو داشته و از هسته ای فلزی برخوردار است.

تصاویر جدید باعث شده دانشمندان این جرم کیهانی را در حالتی متغییر در میان سیاره و سیارک در نظر بگیرند. سیارکها بقایای به جا مانده از تولد سامانه خورشیدی به شمار می رود و مطالعه بر روی آنها می تواند زوایایی از چگونگی آغاز سیستم سیاره ای را آشکار سازد.

بر اساس گزارش اسپیس، پیش از رسیدن داون به وستا دانشمندان تصور می کردند سطح این سیارک از آتشفشانهایی پوشانده شده است، اما اکنون هیچ نشانه ای از جریان مواد مذاب بر روی سطح این سیارک دیده نمی شود. البته احتمال مدفون شدن مواد آتشفشانی در زیر گرد و غبار کیهانی سطح سیارک نیز وجود دارد.