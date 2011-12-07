نمایشگاه نقاشی عاشورا در موزه آستان قدس رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول گنجینه هنرهای تجسمی سازمان موزه های آستان قدس رضوی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه که صبح چهارشنبه در محل گنجینه هنرهای تجسمی این موزه برگزار شد به خبرنگاران اظهارکرد: در این نمایشگاه دوازده اثر هنری نفیس از تابلوهای نگارگری، آبرنگ، نقاشی رنگ روغن، معرق و اکریلیک با موضوع امام حسین (ع) وروزعاشورا، در معرض نمایش قرارگرفته است.

جمشید امیریان بیان کرد: استاد جلال الدین حسینی، مهدی فرخی، رضا بدر السماء و احمد رازی از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش در آمده است.

وی با بیان اینکه دو اثر با عناوین یاری و شهادت حضرت علی اکبر (ع) به سبک قهوه خانه ای با تکنیک رنگ روغن روی بوم از آثار ارزشمند جلال الدین حسینی از اساتید دوره قاجار که یکی از شاگردان مسلم استاد بهزاد است زینت بخش این نمایشگاه است افزود: آثاراین نمایشگاه از بین تابلوهایی انتخاب شده اند که هنرمندان ارادتمند به ساحت مقدس حضرت رضا(ع)، طی سالیان گذشته به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرده اند.

امیریان از دیگر هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش در آمده نظیر محمد باقری، زهرا جهانپور، نسرین طیرانی نام برد و گفت: تابلو کشتی نجات اثر استاد رضا بدر السماء و بانوی عاشورا اثر استاد مهدی فرخی از دیگر تابلوهای نفیس این نمایشگاه است که به سبک سورئالیسم و سبک سمبولیسم و با تکنیک اکریلیک روی مقوای بدون اسید کارشده است.

گفتنی است، نمایشگاه تابلوهای نقاشی، نگارگری،معرق، رنگ روغن و آکریلیک از امروز تا 30 آذر ماه در محل گنجینه هنرهای تجسمی موزه آستان قدس رضوی دایر است.