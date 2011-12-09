اسکندر زند در گفتگو با مهر درباره خسارات ناشی از علفهای هرز در مزارع گندم اظهار داشت: در دنیا حدود 10 آفت کش پرمصرف وجود دارد که 7 مورد آن علف کش است.
وی با بیان اینکه مصرف علف کشها در کشورما بالا است، گفت: این اتفاق تنها به دلیل وجود علفهای هرز صورت گرفته است. عضوهیئت علمی مؤسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی کشور تصریح کرد: خسارات ناشی ازعلف های هرز در مزارع گندم بالاست.
وی با اعلام نتایج تحقیقات علمی صورت گرفته در یک دوره 3 ساله، اظهارداشت: 25 درصد خسارت در مزارع گندم از علفهای هرز است و نشان می دهد که در زمینه گندم خسارت بالا است.
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بیان کرد: میزان خسارت تا 12 درصد طبیعی است اما خسارت 25 درصدی به هیچ وجه طبیعی نیست و باید برای آن چاره ای اندیشید.
زند همچنین در زمینه میزان خسارت ناشی از علفهای هرز در مزارع ذرت نیز اعلام کرد: براساس تحقیقات به عمل آمده، میزان خسارت ناشی از علفهای هرز در مزارع ذرت 15 تا 16 درصد است.
وی با بیان اینکه میزان خسارت از علفهای هرز در مزارع ذرت بالاست، گفت: بالابودن میزان استفاده از سم در دنیا و کشور ما یکی از دغدغه های اساسی محسوب می شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی با مطرح کردن استفاده از روشهای جایگزین برای جلوگیری از مصرف سموم در برخی کشورها، تصریح کرد: در برخی کشورها از روشهای غیر شیمیایی برای مقابله با علفهای هرز استفاده میکنند. در ایران به دلیل گران بودن این روشها خیلی با استقبال مواجه نشده است. کشاورزان به دلیل قیمت ارزان و همچنین زود تأثیر گذاشتن از سموم شیمیایی استفاده میکنند.
زند ضمن یادآوری اثرات زیست محیطی استفاده بیش از حد سموم در مزارع گندم، گفت: کشاورزان تنها به دنبال تولید بالا و با قیمت ارزان هستند اما باید آنها از اثرات زیست محیطی سموم آگاه شوند.
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی با اشاره به 6.5 میلیون هکتار اراضی تحت کشت گندم، اظهارداشت: 2.5 میلیون هکتار از این اراضی کشت آبی و 4.5 هکتار کشت دیم است.
وی اظهار داشت: 60 درصد از اراضی تحت کشت گندم آلوده به علفهای هرز هستند که در حدود 40 درصد از مزارع گندم سم پاشی علیه علفهای هرز انجام میشود.
این مقام مسئول ضمن ارزیابی شرایط موجود، خاطرنشان کرد: این وضعیت خوبی نیست، چراکه سطح میزان استفاده از سموم در مزارع گندم بالاست. باید به کشاورزان هشدارهای لازم را بدهیم تا نسبت به عواقب کارشان آگاه باشند.
زند مطرح کرد: بهترین روش برای مقابله با علفهای هرز تناوب زراعی است اما این روش در کشور ما با محدودیت مواجه است. گندم به دلیل وابستگی بالایی که به سم دارد، کشاورزان را مجبور به استفاده از سموم شیمیایی کرده است.
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