75 هزار متر مکعب فاضلاب به چرخه صنعت بازگردانده می شود

محمد رضا کرمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجرای این طرح نقش مهمی در جمع آوری بهداشتی و همچنین حفاظت از آب های زیرزمینی دارد. وی گفت: در همین راستا تکمیل شبکه فاضلاب شهرهای زاهدان، زابل، زهک ، چابهار و کنارک با جدیت در حال احداث است. وی افزود: در حال حاضر فاز نخست شبکه فاضلاب شهری زاهدان و زابل وارد مدار شده و شبکه فاضلاب شهری چابهار نیز تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات احداث شبکه فاضلاب شهرستان زهک در ابتدای سالجاری خبر داد و بیان داشت: عملیات احداث شبکه فاضلاب ایرانشهر نیز از سال آینده در استان آغاز خواهد شد. وی ظرفیت جمع آوری پساب در شبکه فاضلاب زاهدان، زابل، چابهار و کنارک را به ترتیب 46 ،16، هشت و پنج هزار مکعب در شبانه روز عنوان کرد و گفت: در مجموع 75 هزار متر مکعب فاضلاب پس از تصفیه به منظور مصارف صنعتی و کشاورزی در استان وارد چرخه مصرف خواهد شد. وی افزود: شبکه فاضلاب کنارک نیز در تابستان آینده بهره برداری می شود.