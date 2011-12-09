ویژگیهای شاخص تعزیه/ تعزیه بیانگر هویت و تاریخ ایران زمین است

عظیم موسوی از مسئولین و اعضای ثبت جهانی تعزیه در یونسکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعزیه هنر ملی مذهبی ما ایرانیان است.

وی در خصوص ویژگیهای شاخص این هنر نیز گفت: مردمی بودن و جنبه مردمی داشتن این هنر، شیوه اجرایی پیشرویی که در دل سبک آن نهفته است و در ارائه سادگی مضمون و ارتباط تنگاتنگ با مخاطب و موسیقایی بودن کار از ویژگیهای شاخص این هنر آیینی است.

موسوی درباره اینکه این هنر چگونه می‎تواند بیانگر هویت، تاریخ و فرهنگ ایران زمین در جهان باشد تصریح کرد: به دلیل اینکه مردم ایران مسلمان هستند جنبه عقیدتی این نمایش حرف اول را می‎زند که از اعتقادات همه مردم سرچشمه می‎گیرد و دیگر اینکه فرهنگ ایرانی در دل این نمایش خوب جاسازی شده و همچنین فرهنگ پذیری و قوم پذیری دراین هنرموج می‎‏زند.

این محقق و پژوهشگر حوزه هنرهای نمایشی و آیینی و سنتی افزود: برای مثال از تهران که به جنوب کشور می‎رویم رنگ موسیقایی، رنگ آوازی و رنگ لباس همه چیز نمایش عوض می‎شود و با فرهنگ آن منطقه وفق پیدا می کند. در عین حال نمادها، نشانه‏ها و سمبلهایی در دل خود دارد که برای خارج از مرزهای ایران هم قابل پذیرش است.

موسوی در پایان یادآور شد: به همین دلیل است که این نمایش ایرانی کامل است لذا در سازمان بین المللی یونسکو ثبت جهانی به نام ایران شده است. اینجا دیگر همت همه ما را می‏خواهد که این هنر را به جهانیان معرفی کنیم و با اجرای متفاوت در خارج از کشور و اجرای دائم در یکی از تکیه‏هایی که در تهران برای آن در نظر گرفته می‎شود در بها دادن به این هنر قدمهای مؤثری برداریم.