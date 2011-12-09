ویژگیهای شاخص تعزیه/ تعزیه بیانگر هویت و تاریخ ایران زمین است

عظیم موسوی از مسئولین و اعضای ثبت جهانی تعزیه در یونسکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعزیه هنر ملی مذهبی ما ایرانیان است.
وی در خصوص ویژگیهای شاخص این هنر نیز گفت: مردمی بودن و جنبه مردمی داشتن این هنر، شیوه اجرایی پیشرویی که در دل سبک آن نهفته است و در ارائه سادگی مضمون و ارتباط تنگاتنگ با مخاطب و موسیقایی بودن کار از ویژگیهای شاخص این هنر آیینی است.
موسوی درباره اینکه این هنر چگونه میتواند بیانگر هویت، تاریخ و فرهنگ ایران زمین در جهان باشد تصریح کرد: به دلیل اینکه مردم ایران مسلمان هستند جنبه عقیدتی این نمایش حرف اول را میزند که از اعتقادات همه مردم سرچشمه میگیرد و دیگر اینکه فرهنگ ایرانی در دل این نمایش خوب جاسازی شده و همچنین فرهنگ پذیری و قوم پذیری دراین هنرموج میزند.
این محقق و پژوهشگر حوزه هنرهای نمایشی و آیینی و سنتی افزود: برای مثال از تهران که به جنوب کشور میرویم رنگ موسیقایی، رنگ آوازی و رنگ لباس همه چیز نمایش عوض میشود و با فرهنگ آن منطقه وفق پیدا می کند. در عین حال نمادها، نشانهها و سمبلهایی در دل خود دارد که برای خارج از مرزهای ایران هم قابل پذیرش است.
موسوی در پایان یادآور شد: به همین دلیل است که این نمایش ایرانی کامل است لذا در سازمان بین المللی یونسکو ثبت جهانی به نام ایران شده است. اینجا دیگر همت همه ما را میخواهد که این هنر را به جهانیان معرفی کنیم و با اجرای متفاوت در خارج از کشور و اجرای دائم در یکی از تکیههایی که در تهران برای آن در نظر گرفته میشود در بها دادن به این هنر قدمهای مؤثری برداریم.
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