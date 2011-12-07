39 مقاله در مرکز دانشنامه گلستان تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله رجایی در گزارشی از فعالیت های مرکز افزود: همچنین 10 مقاله دیگر در حال آماده شدن توسط نویسندگان است.

وی ابراز امیدواری کرد تعداد مقالات دانشنامه در سال 90 به بیش از 50 عدد برسد.

رجایی گفت: حضور در دایرة المعارف بزرگ اسلامی و صحبت با پژوهشگران، همچنین مکاتبه با آنها یکی دیگر از فعالیت های مرکز دانشنامه برای نگارش مقاله در سال جاری است که صورت گرفت.

به گفته رجایی نشست علمی " درآمدی بر گرگان پژوهی و یاد استاد ایرج افشار یزدی" در کنار مراسم " ستوده و نیم قرن گرگان پژوهی" از دیگر فعالیت های مرکز دانشنامه گلستان بوده است که با موفقیت اجرا شد.



وی بیان داشت: همچنین در نیمه اول سال جاری گارگاه روش تحقیق و پژوهش در موسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد که پژوهشگران در آن شرکت داشتند.



به گفته رجایی، طرح بازبینی مقالات توسط پژوهشگران با ارسال مقالات برای آنها شروع شد که همچنان ادامه دارد.



مدیر مرکز دانش نامه گلستان گفت: دو رساله کارشناسی ارشد با کمک و راهنمایی این مرکز در حال تهیه است.



وی حضور در مراسم های مختلف و دیدار با صاحب نظران را از جمله فعالیت های این مرکز دانست که به طور دائم انجام می شود.