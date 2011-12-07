ولایتمداری فلسفه اصلی قیام عاشورا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی صالح طبری در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر این اداره کل افزود: موضوع مهم در محرم، فشار همه جانبه کفر در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی اظهار داشت: قدرت های استکباری بر علیه کشور به پاخواسته و تلاش دارند تفکر انقلاب ایران و اسلامی بودن انقلاب به کل دنیا صادر نشود.

صالح طبری افزود: وظیفه مومنان به عنوان یک شیعه بسیار سنگین بوده چرا که شناساندن فرهنگ و تفکر عاشورا برای نسلهای آتی سخت است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی مازندران افزود: تنها تمسک ما برای جدا نشدن از دین، تمسک به ولایت و اهل بیت طاهرین است.

وی گفت: باید زیر پرچم ولایت و امام زمان (عج) بحث ولایت را به همگان آموزش بدهیم چرا که فلسفه قیام عاشورا، ولایت و ولایتمداری است که تمامی شهیدان کربلا در این راه به شهادت رسیدند.

.