طومار دانشجویان دانشگاه تهران برای قطع رابطه کامل با انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در این مراسم با اشاره به روایتی مبنی بر اینکه "آرزوی جهاد و شهادت را در دل خود بپرورانید و گر نه منافق از دنیا خواهید رفت"، گفت: اگر کسی جهاد نکرد، اسیر ابلیس می‌شود. در راه خدا و ولی خدا جهاد نکردن خیلی خطرناک است. تا فرصت است این فرصت‌ها را غنیمت بدانیم و ناله‌ای و فریادی علیه ظلم بکشیم.

این سخنران مذهبی در ادامه با یادآوری مصائب یازدهم محرم، به ذکر مصیبت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و فرزندان امام حسین علیه‌السلام پرداخت و دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه تهران به عزاداری پرداختند.

نماز ظهر و عصر امروز دانشگاه تهران به امامت حجت‌الاسلام قاضوی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران اقامه شد و پس از آن دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تهران در حاشیه مراسم عزاداری خود در دانشگاه تهران طوماری مبنی بر قطع رابطه کامل با انگلیس را به امضا رساندند.

متن کامل این طومار به شرح ذیل است:

"دولت انگلیس تا به حال چندین کودتا، ترور، تهدید و فتنه را علیه ملت ایران برنامه‌ریزی و اجرا کرده است که تهدید به حمله نظامی و تحریم بانک مرکزی ایران آخرین نمونه جنایت‌های این روباه پیر است. با توجه به اینکه رابطه با این پیر مکار هیچ فایده‌ای برای ملت ایران ندارد، خواستار قطع رابطه کامل با این متکبر خبیث و شکایت بین‌المللی بابت جنایات این دولت علیه ملت ایران هستیم."