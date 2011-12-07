طومار دانشجویان دانشگاه تهران برای قطع رابطه کامل با انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان در این مراسم با اشاره به روایتی مبنی بر اینکه "آرزوی جهاد و شهادت را در دل خود بپرورانید و گر نه منافق از دنیا خواهید رفت"، گفت: اگر کسی جهاد نکرد، اسیر ابلیس میشود. در راه خدا و ولی خدا جهاد نکردن خیلی خطرناک است. تا فرصت است این فرصتها را غنیمت بدانیم و نالهای و فریادی علیه ظلم بکشیم.
این سخنران مذهبی در ادامه با یادآوری مصائب یازدهم محرم، به ذکر مصیبت حضرت زینب سلاماللهعلیها و فرزندان امام حسین علیهالسلام پرداخت و دانشجویان، اعضای هیئتعلمی و کارکنان دانشگاه تهران به عزاداری پرداختند.
نماز ظهر و عصر امروز دانشگاه تهران به امامت حجتالاسلام قاضوی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران اقامه شد و پس از آن دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تهران در حاشیه مراسم عزاداری خود در دانشگاه تهران طوماری مبنی بر قطع رابطه کامل با انگلیس را به امضا رساندند.
