نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی همدان تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا قاسمی با بیان اینکه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کلید ورود گردشگر داخلی و خارجی به استان همدان است، افزود: این اقدام همزمان با آغاز فعالیت‌های ستاد تسهیلات سفر استان ویژه نوروز 90 در دستور کار قرار گرفته است.

وی هدف از این اقدام را ترغیب دفاتر خدمات مسافرتی برای تعریف بسته‌های تورهای ورودی و جذب گردشگران اعلام کرد و گفت: این بازدیدهای نظارتی از اواخر آذرماه آغاز می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه پس از پایان تعطیلات نوروز عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی استان همدانمورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: دفاتری که در برگزاری تورهای ورودی آمار بیشتری داشته باشند، از سوی اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی استان همدان تشویق و حمایت می شوند.

وی با اشاره به ثبت کمتر از 10 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در این استان تا پایان سال 88، گفت: تعداد دفاتر خدمات مسافرتی استان همدان از سال 88 تاکنون به دو برابر افزایش یافته است.