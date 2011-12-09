توافق با معاون رئیس جمهور برای تسویه بدهی چایکاران

صادق خلیلیان در گفتگو با مهر درباره پرداخت بدهی چایکاران گفت: مبلغی که برای خرید برگ سبز چای از چایکاران در نظر گرفته شده بود، در حدود 35 میلیارد تومان بود.

وی افزود: 25 میلیارد تومان از این مبلغ برای خریدهای قبل از پاییز اختصاص داده شده است که پس از آن، 10 میلیارد تومان باقی مانده بود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به مذاکراتی که با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داشتیم، قرار شد این مبلغ نیز تخصیص داده شود و ابلاغیه آن نیز صادر شده است.

وی اظهارداشت: 3 میلیارد تومان از مبلغ 10 میلیارد تومان پولی که بابت خرید برگ سبز چای باید به چایکاران پرداخت شود، مانده است که در این زمینه با ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صحبت کردم و وی نیز گفت که کل آن را تخصیص می‌دهد.

وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این موضوع در دستور کار قرار دارد و پیگیریهای لازم را انجام داده‌ایم تا هر چه سریعتر این بودجه را دریافت کرده و به چایکاران زحمتکش پرداخت کنیم.

خلیلیان در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت معوقه چایکاران تا پایان سال زمان می برد؟ اعلام کرد: بدهی معوقه چایکاران به زودی پرداخت می شود.

