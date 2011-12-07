سونامی ژاپن حاصل امواج ممزوج بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سونامی 11 مارس در اثر زلزله "توهوکو- اوکی" رخ داد و شمال ژاپن را در هم نوردید.

اکنون گروهی از محققان ناسا و دانشگاه ایالتی اوهایو کشف کردند این سونامی مرگبار در واقع نتیجه یک سری از امواج ممزوج بوده است که شدت این سونامی را در لبه های بالای اقیانوس دو برابر و قدرت آن را در سواحل تقویت کرده اند.

اطلاعاتی که ماهواره های اروپایی و ناسا از دو جبهه موج آخر روز حادثه جمع آوری کردند نشان می دهد که این جبهه های موج از یک یا چند موج شدید دور از دریا شکل گرفته اند که قادر بودند بدون از دست دادن قدرت خود فواصل طولانی را طی کنند.

لبه های اقیانوس و سلسله کوههای زیردریایی این امواج را به طرف جلو و دقیقاً در همان جهت سونامی رانده اند.

این کشف به ارائه این توضیح کمک می کند که سونامی ها چگونه می توانند از حوزه های اقیانوسی عبور کنند و در بعضی مناطق سبب خرابیهای بسیاری شوند اما سایر مناطق را دست نخورده باقی بگذارند. دانشمندان امیدوارند این یافته های جدید به بهبود پیش بینی سونامی و کاهش خسارات جانی کمک کند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: " تاکنون هیچ کس موفق نشده بود به طور قطعی یک سونامی ممزوج را رصد کند. درحقیقت شانس ما در مشاهده این موج دوگانه با ماهواره یک در 10 میلیون بود."

زلزله و سونامی 11 مارس در کنار هم مسئول مرگ بیش از 15 هزار و 500 نفر شدند. همچنین این حادثه منجر به فاجعه نشت تشعشعات رادیواکتیو نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی شد.

محققان به مدت چندین دهه به این مسئله مشکوک بودند که سونامی های ممزوج مسئول سونامی 1960 شیلی بود که در ژاپن و هاوایی 200 نفر قربانی برجای گذاشت.

اکنون این دانشمندان با استفاده از ارتفاع سنجهای ماهواره ای توانستند که این موج دوگانه را رصد و وجود آن را بررسی کنند.

نقشه نگاریهای بستر دریا نشان می دهد که امواج سونامی در جهتهای مختلفی حرکت می کنند و می توانند به صورت تصادفی در محلهای مختلف پدیدار شوند و خرابی برجای بگذارند.

به همین دلیل نقشه های هشدار که تلاش می کنند محل وقوع سونامیها را پیش بینی کنند باید با نقشه های بستر دریا ادغام شوند.

در گذشته نقشه های هشدار تنها برپایه نقشه برداریهای نزدیک به خط ساحلی تهیه می شد اما برپایه یافته های جدید، دانشمندان معتقدند که برای پیش بینی سونامی ها به نقشه برداری از بستر دریا و حتی نقشه بستر در فواصل دور از ساحل نیز نیاز است.

براساس گزارش redOrbit، در 11 مارس سه ماهواره با عنوان ماهواره "جیسون 1"، "جیسون 2" ناسا و ماهواره EnviSAT آژانس فضایی اروپا از فراز منطقه وقوع سونامی عبور کردند. این ماهواره ها که همگی دارای دستگاههای ارتفاع سنج بودند توانستند با دقت خطای چند سانتیمتر تغییرات سطح دریا را اندازه گیری کنند. هر یک از این ماهواره ها از مناطق مختلفی، سونامی را رصد کردند.

به طوریکه ماهواره های "جیسون 2" و EnviSAT ارتفاع دو جبهه موج آخر را به ترتیب 8 اینچ (20.32 سانتیمتر) و 12 اینچ (3-.48 سانتیمتر) اندازه گیری کردند درحالی که "جیسون 1" که از فراز سلسله کوههای زیردریایی میانه اقیانوس آرام در شرق عبور می کرد ارتفاع یک جبهه موج را 28 اینچ (71.12 سانتیمتر) محاسبه کرد.