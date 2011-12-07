  1. استانها
  2. فارس
۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

سرهنگ حیدری خبر داد:

سارقان مسلح در کوار دستگیر شدند

سارقان مسلح در کوار دستگیر شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان فارس از دستگیری چهار سارق سلح در شهر کوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس حیدری افزود: به دنبال سرقت مسلحانه چهار فرد ناشناس از کارگران افاغنه ، شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از اقدامات پلیسی و اطلاعاتی چهار نفر متهم این پرونده به نامهای "ف-ب"، "الف- ر" ، "ع-ر" و "م-ب" در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و اموال مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان فارس افزود: متهمان پس از دستگیری به هشت فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند و تحقیقات در رابطه با دیگر اقدامات مجرمانه این افراد همچنان ادامه دارد. 

کد مطلب 1477855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها