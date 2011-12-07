سارقان مسلح در کوار دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس حیدری افزود: به دنبال سرقت مسلحانه چهار فرد ناشناس از کارگران افاغنه ، شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از اقدامات پلیسی و اطلاعاتی چهار نفر متهم این پرونده به نامهای "ف-ب"، "الف- ر" ، "ع-ر" و "م-ب" در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و اموال مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان فارس افزود: متهمان پس از دستگیری به هشت فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند و تحقیقات در رابطه با دیگر اقدامات مجرمانه این افراد همچنان ادامه دارد.