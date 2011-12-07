به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون عضویت ایران در مجمع بینالمللی انرژی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون به دولت اجازه داده میشود در «مجمع بینالمللی انرژی» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.
اساسنامه دبیرخانه مجمع بینالمللی انرژی
فصل 1ـ تشکیلات و اهداف
بند 1ـ مجمع بینالمللی انرژی (که از این پس «مجمع» نامیده میشود) همایشی دو سالانه است که چهارچوب مذاکرات غیررسمی بین کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده نفت و گاز را درباره موضوعات و مسائل تأثیرگذار برکل بازار جهانی انرژی فراهم میکند.
دبیرخانه مجمع (که از این پس «دبیرخانه» نامیده میشود) در تاریخ 23 سپتامبر 2002 میلادی (1/7/1381هجری شمسی) با اطلاعیه هشتمین مجمع بینالمللی انرژی در اوزاکای ژاپن و براساس مأموریت و چهارچوب کلی آن تأسیس شد. دبیرخانه، از جمله به عنوان رکن دائمی دارای ماهیت بینالمللی عمل خواهد کرد تا وظایف مجمع را به صورت رسمیتر، سازماندهی و هماهنگ کند.
بند2ـ اهداف دبیرخانه عبارتند از: تحکیم مفهوم منافع متقابل از طریق به وجود آوردن امکان و فراهم ساختن محیط گفت وگوی بین کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده نفت و گاز و نیز فراهم آوردن زمینه گفت وگوی بین دولت ها و صنایع مرتبط با انرژی بهوجود آوردن امکان انجام مطالعات و تبادل نظرات درباره روابط متقابل انرژی، فناوری، محیط زیست و رشد و توسعه اقتصادی ارتقاء نقش بازارهای انرژی باثبات و شفاف در ارتباط با سلامت اقتصاد جهانی، امنیت عرضه و تقاضا و توسعه تجارت جهانی و سرمایهگذاری در زمینه منابع انرژی و فناوری است.
بند3ـ وظایف و مسئولیت های اصلی دبیرخانه عبارتند از: ارائه خدمات مشاورهای، عملیاتی و تدارکاتی به کشور میزبان مجمع وزارتی، به منظور حصول اطمینان از جلب مشارکت گسترده و سطح بالا و گفت وگوهای عمیق، ترغیب کشورها، سازمان ها و صنایع شرکتکننده به حضور در کلیه فعالیت های مجمع، تسهیل و ارتقاء تبادل دادهها و اطلاعات مربوط به انرژی میان سازمان ها و کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده، برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و میزگردهای مرتبط با موضوعات انرژی بینالمللی و منطقهای، تعامل و هماهنگی با سایر سازمان های بینالمللی و منطقهای مربوط در جهت نیل به اهداف مجمع، همکاری با دیگر سازمان های بینالمللی و منطقهای و نیز نهادهای دانشگاهی و شرکت های مشاورهای در زمینه انجام مطالعات انرژی و تحقیقات مورد توجه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، تهیه و انتشار گزارش ها، خبرنامهها، بیانیهها و بیانیههای مطبوعاتی درباره فعالیت های مجمع ، تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات با تمام اعضاء فعال در بخش های مرتبط با انرژی است.
بند4ـ دبیرخانه دارای کارکنان حرفهای متشکل از دبیرکل و کارکنان مورد نیاز خواهد بود. کارکنان در اجرای وظایف محوله خود، در جستجوی دریافت دستور از هیچ مقامی در خارج از دبیرخانه نخواهند بود و هیچ دستوری را از آنها نخواهند پذیرفت. آنها از انجام هرگونه عملی که بر موقعیت ایشان در دبیرخانه تأثیر نامطلوب بگذارد، اجتناب خواهند ورزید.
بند5 ـ دبیرخانه مسئول پرداخت هزینههای سفر هیئتهای شرکتکننده در جلسات، همایش ها یا کارگاه های آموزشی مجمع نخواهد بود.
بند6 ـ مقر دبیرخانه در شهر ریاض، پادشاهی عربستان سعودی خواهد بود که از این پس به نام «کشور میزبان» از آن یاد خواهد شد. در حالیکه دبیرخانه در حوزه اختیارات خود و براساس شرایط مندرج در پروتکل امضاء شده بین دولت کشور میزبان و دبیرخانه در تاریخ 30 ژوئن 2004 میلادی (9/4/1383هجری شمسی) مربوط به مقر دبیرخانه، مصونیت ها و امتیازات عمل میکند در کشور میزبان با آن به عنوان شخص حقوقی رفتار خواهد شد.
دولت کشور میزبان باید تضمین کند که دبیرخانه، دبیرکل و دیگر کارکنان بینالمللی شاغل در دبیرخانه از مصونیت ها و مزایای مندرج در پروتکل موضوع جزء (الف) بند (6) بهرهمند خواهند شد. دولت های دیگر میتوانند با صدور بیانیههای یک جانبه مصونیت ها و مزایای مشابهی را اعطاء کنند.
پروتکل موضوع جزء (الف) بند (6) در دو نسخه به دو زبان عربی و انگلیسی تنظیم شده که از اعتبار یکسان برخوردار هستند. با این حال در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
بند7ـ زبان رسمی دبیرخانه، زبان انگلیسی خواهد بود.
فصل 2ـ ارکان
هیئت اجرائی
بند8 ـ اداره امور دبیرخانه به عهده هیئت اجرائی است.
هیت اجرائی از نمایندگان پانزده کشور و دو سازمان بینالمللی تشکیل میشود (که از این پس از آنها به عنوان «نمایندگان» یاد میشود). نمایندگان به طریق میزبان قبلی و میزبانان مشترک مجمع، میزبان و میزبانان مشترک مجمع بعدی، کشور میزبان مقر دبیرخانه و آژانس بینالمللی انرژی و اوپک وبقیه نمایندگان به وسیله حدنصاب کامل نمایندگان منصوب شده به موجب ردیف های(1)، (2)، (3) و (4) جزء (ب) بند (8) و بر اساس حفظ تعادل نمایندگی بین کشورهای مصرفکننده و تولیدکننده، توسعهیافته و درحال توسعه و همچنین عامل پراکندگی جغرافیایی و با در نظر گرفتن میزان مشارکت مالی به مجمع و دبیرخانه و نیازهای موردی، منصوب میشوند.
انتصاب بقیه نمایندگان مذکور ردیف (5) جزء (ب) بند (8) در جلسهای با حضور نمایندگان موضوع ردیف های(1)، (2)، (3) و (4) جزء (ب) بند(8) حداکثر یک ماه پس از برگزاری هر اجلاس مجمع صورت میگیرد. اکثریت پنج رأی برای اتخاذ تصمیم ها، ضروری است.
چنانچه یکی از نمایندگان به هر دلیلی از حضور در هیئت اجرائی کنارهگیری کند، هیئت، نماینده جدیدی را طبق ردیف (5) جزء (ب) بند (8) انتخاب خواهد کرد. نماینده کشور میزبان مجمع بعدی، ریاست هیئت اجرائی را به عهده خواهد داشت (که از این پس از وی به نام «رئیس» یاد خواهد شد). هیئت اجرائی در اولین جلسه خود از میان کشورهایی که مشترکاً میزبانی جلسات مجمع را به عهده داشتهاند، رئیس علیالبدل را انتخاب خواهد کرد.
پرداخت منظم و به موقع حق عضویت سالانه توسط کشورهای عضو پیششرط لازم برای عضویت نمایندگان آنها در هیئت اجرائی است.
بند9ـ وظایف رئیس از جمله بررسی و تدارک برگزاری هر یک از جلسات هیئت اجرائی، نظارت بر جلسات هیئت اجرائی و حضور در تمامی جلسات مجمع به عنوان نماینده هیئت اجرائی خواهد بود.
بند10ـ هیئت اجرائی حداقل سالی دو بار و در فواصل زمانی تعیین شده توسط نمایندگان تشکیل جلسه خواهد داد. حداقل در هر سال، هیئت اجرائی یکبار در مقر دبیرخانه جلسات خود را برگزار خواهد کرد. به درخواست مشترک رئیس و دبیرکل یا دوسوم اکثریت نمایندگان، جلسه فوق العاده هیئت اجرائی تشکیل خواهد شد.
بند11ـ وظایف هیئت اجرائی عبارت از: تصویب موضوع اصلی و برنامه مجمع، تصویب برنامه کار دبیرخانه، تصویب بودجه سالیانه دبیرخانه و صورتحساب مالی، نظارت بر منابع مالی دبیرخانه است.
همچنین تصویب مقررات استخدامی و مالی دبیرخانه، بررسـی و در صورت اقـتضاء اصلاح تصـمیمات خود در مورد دبیـرخانه و فعالیت های آن و تشکیل کارگروه ها یا گروه های کاری لازم به منظور کمک به اجرای وظایف خاص محوله توسط هیئت اجرائی از دیگر وظایف هیئت اجرائی است.
بند12ـ حد نصاب رسمیت یافتن جلسه هیئت اجرائی حضور دوسوم نمایندگان رأی دهنده است.
هرنماینده دارای یک رأی است. اوپک و آژانس بینالمللی انرژی حق رأی ندارند و رأی اکثریت، هشت رأی از آراء مأخوذه از هیئت ها برای اتخاذ تصمیم توسط هیئت اجرائی لازم است.
بند13ـ دبیرکل، رئیس اجرائی دبیرخانه خواهد بود و اختیار انجام امور دبیرخانه را برای تحقق اهداف و مسئولیت های مندرج در بندهای (2) و (3)، طبق تصمیمات هیئت اجرائی دارد. دبیرکل، به عنوان دبیر مجمع و دبیر جلسات هیئت اجرائی نیز عمل خواهد کرد. دبیرکل کارمندان مورد نیاز دبیرخانه را انتخاب و استخدام خواهد کرد. قبل از انتصاب مدیران بخش های دبیرخانه، دبیرکل باید با اعضاء هیئت اجرائی مشورت کند. دبیرکل برای یک دوره چهار ساله برگزیده میشود. دبیرکل در مقر دبیرخانه به انجام وظیفه خواهد پرداخت، همچنین در انجام وظایف محوله، دبیرکل کاملاً مستقل عمل خواهد کرد ولی در برابر هیئت اجرائی پاسخگو خواهد بود.
بند14ـ وظایف دبیرکل از جمله عبارت خواهد بود از: اداره امور دبیرخانه و حصول اطمینان از اینکه برنامه کاری آن به نحو کارا و اثربخش به مرحله اجراء در میآید، پاسخگویی به نیازهای هیئت اجرائی و حفظ تماس و تعامل مستمر با اعضاء هیئت اجرائی، برقراری ارتباط با کشورها، سازمان ها و صنایع در خصوص موضوعات مربوط به مقولهها و بازارهای بینالمللی انرژی، مشاوره و دریافت پیشنهادات از نمایندگان تمامی کشورها و سازمانهای شرکتکننده درمجمع درخصوص برنامهها و فعالیت های مجمع، تشکیل کارگروه ها یا گروه های کاری در صورت لزوم به منظور کمک به اجرای وظایف یا مسئولیتهای خاصی که توسط هیئت اجرائی به وی محول شده است، حصول اطمینان از مدیریت مؤثر منابع انسانی و مالی، تأمین منابع مالی و ارائه گزارشات بودجهای و مالی برای دبیرخانه، در صورت لزوم به کارگیری مشاورینی برای ارائه مشورت در مورد مسائل خاص و یا انجام مطالعات کارشناسی که دبیرخانه توان انجام آنها را ندارد و کارگروه مشاوره صنعتی.
بند15ـ کارگروه مشاوره صنعتی باید به رئیس و دبیرکل در رابطه با موضوع فعالیت های مجمع مشورت دهد. کارگروه مشاوره صنعتی از شرکت های تجاری و واحدهای صنعتی که به دبیرخانه کمک مالی میکنند، تشکیل میشود. رئیس هیئت اجرائی، ریاست کارگروه مشاوره صنعتی را به عهده خواهد داشت. همچنین کارگروه مشاوره صنعتی باید حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه دهد. دبیرخانههای آژانس بینالمللی انرژی و اوپک میتوانند در جلسات کارگروه مشاوره صنعتی شرکت کنند.
بند16ـ گروه پشتیبانی بینالمللی باید درخصوص موضوع و ساختار اجلاس بعدی، مقولههای سیاست انرژی و تحولات ممکن در زمینه گفت وگوهای تولیدکننده و مصرفکننده به هیئت اجرائی و دبیرخانه مشورت بدهد. رئیس هیئت اجرائی، ریاست گروه پشتیبانی بینالمللی را به عهده خواهد داشت. گروه پشتیبانی بینالمللی متشکل از نمایندگان کشورهای شرکتکننده در هیئت اجرائی، دبیرخانههای آژانس بینالمللی انرژی، و اوپک و نمایندگان کشورهایی است که به شکل منظم کمک های مالی خود را به دبیرخانه مجمع ارائه میکنند. دبیرکل و رئیس با توجه به نمایندگی کشورهای درحال توسعه و سازمان های ذیربط بینالمللی به منظور پیوستن به گروه پشتیبانی بینالمللی از نمایندگان کشورهای دیگر نیز دعوت به عمل خواهند آورد. گروه پشتیبانی بینالمللی باید حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه دهد.
فصل3ـ مقررات مالی
بند17ـ سال مالی دبیرخانه از یکم ژانویه تا 31 دسامبر (11 دی تا 10 دی) هر سال خواهد بود. بودجه دبیرخانه برای هر سال مالی باید توسط دبیرکل تنظیم شود و تا پایان سال مالی به تصویب هیئت اجرائی برسد. حسابرس مورد اشاره در جزء (ج) بند (11) براساس استانداردهای حسابرسی بینالمللی مسئول بررسی گزارشات سالیانه و ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص یافتههای خود به هیئت اجرائی خواهد بود.
دبیرکل باید طی چهارماه آخر هر سال مالی گزارش سالیانه حسابرسیشده که دربرگیرنده فعالیت ها همچنین وضعیت مالی دبیرخانه شامل ترازنامه، صورتحساب گزارش مالی و توضیحاتی در آن خصوص است را به هیئت اجرائی ارائه کند.
هیئت اجرائی پس از بررسی گزارش سالیانه آن را تصویب می کند و به این ترتیب دبیرکل را از هرگونه مسئولیتی در این خصوص مبرّی خواهد کرد.
گزارش سالیانه که به این ترتیب به تصویب رسیده است، در اختیار تمامی اشخاصی قرار میگیرد که به دبیرخانه کمک مالی ارائه میکنند. تمامی مدارک و مستندات مورد اشاره در این بند به مدت ده سال توسط دبیرخانه نگهداری خواهد شد.
بند18ـ بودجه سالیانه دبیرخانه از طریق؛ حق عضویت های سالیانه توسط دولت های کشورهای شرکتکننده و کمک مالی بلاعوض، درآمد حاصل از فعالیت های دبیرخانه، مشارکت های مالی صنایع، افراد و مؤسسات و وجوه حاصل از پرداخت های داوطلبانه تأمین خواهد شد.
بند19ـ دبیرخانه دارای صندوقی به نام صندوق کمک های داوطلبانه موضوع جزء(ت) بند(18) خواهد بود. این صندوق نقش ابزار مالی به منظور ایجاد تعادل بین درآمد و هزینههای دبیرخانه را ایفاء خواهد کرد. وجوه صندوق کمک های داوطلبانه از روش های کمک های مالی موردی توسط دولت های کشورهای شرکتکننده در مجمع و کمک های مالی توسط صنایع، افراد و مؤسسات تأمین میشود.
بند20ـ دبیرکل بهعنوان معتمد هیئت اجرائی، اداره امور بودجه سالیانه دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.
بند 21ـ حساب های دبیرخانه مجمع به دلار آمریکا نگهداری خواهد شد.
فصل4ـ مقررات اضافی
بند22ـ هر کشور شرکتکننده در مجمع میتواند اصلاحاتی را در مورد اساسنامه دبیرخانه پیشنهاد کند. اصلاحات میتواند به اتفاق آراء و در غیر این صورت براساس روش تصمیمگیری مندرج در جزء (پ) بند (12) صورت گیرد و یکماه پس از تاریخ تصویب نافذ خواهد شد.
بند23ـ این اساسنامه مشتمل بر بیست و سه بند است که در شهر مکزیکوسیتی مکزیک در تاریخ 13 فوریه 2008 میلادی (24/11/1386هجری شمسی) تصویب شد و از تاریخ 2 آوریل 2008 میلادی (14/1/1387هجری شمسی) قابل اجراء خواهد بود. این اساسنامه، جایگزین سند اصلی میشود که در سپتامبر 2003 میلادی (شهریور 1382هجری شمسی) در اصفهان، ایران مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
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