ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما در هفته جاری برگزاری نامنظم تمرینات تیم بود. دو روز هفته را به علت مسافرت برای بازی با صبای قم از دست دادیم و دو روز هم تمرینات تیم به واسطه ایام سوگواری امام حسین (ع) تعطیل بود، با این حال امیدواریم همچون دیدارهای گذشته بازیکنان با احساس مسئولیت بالا وارد زمین شده و نتیجه موردنظر را بدست آورند.

وی در ادامه از اهمیت و دشواری دیدار تیمش مقابل نفت تهران یاد کرد و گفت: این بازی هم به مانند دیگر دیدارها سخت و دشوار است. اصلا در لیگ امسال بازی آسان نداریم و همه بازی‌ها در اندازه خود سخت و دشوار هستند، به ویژه بازی با تیم نفت که تیمی خوب و باصلابت است و از مربی و بازیکنان توانمندی بهره می برد.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در خصوص دلایل رشد این تیم گفت: سعی کردیم مشکلات تیم داماش را برطرف کرده و شرح وظایف بازیکنان را به آنها گوشزد کنیم. خوشبختانه تا به امروز برنامه‌های ما خوب پیش رفته است و امیدواریم بازیکنان مغرور نشده و روند صعودی که در پیش گرفته‌اند را ادامه دهند.

قاسمپور با اعلام اینکه تیم داماش گیلان در مصاف با نفت تهران بازیکن محروم و مصدومی ندارد در پاسخ به این پرسش که "چه جایگاهی را برای تیم داماش گیلان در پایان فصل متصور هستید؟"، اظهار داشت: هنوز زوداست که در این خصوص اظهارنظر کنیم و مسیری طولانی تا پایان فصل باقی مانده است اما هدف ما این است که رتبه یک رقمی که امروز در اختیار داریم را تا پایان فصل حفظ کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و نفت تهران در هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه عضدی شهر رشت برگزار می‌شود.