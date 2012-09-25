"تئو والکات" می خواهد در آرسنال بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوش انگلیسی در سال پایانی قرارداد خود با آرسنال قرار دارد و ابراز امیدواری کرده بتواند در این تیم به حضور خود ادامه دهد و برای مربی (آرسن ونگر) خود بازی کند. "تئو والکات" پیشنهاد هفتگی 75 هزار پوندی باشگاه در ماه اوت را رد کرده و ونگر ابراز امیدواری کرده ظرف دو ماه این مشکل را حل کند.

بر پایه گزارش سان، والکات که مورد توجه باشگاه‌های منچسترسیتی، لیورپول و چلسی هم هست، گفت: همیشه خواسته ام که اینجا بمانم. امیدوارم با مسئولان باشگاه به توافق برسم. البته زمان می برد. این یکی از آن چیزهایی است که یک شبه درست نمی‌شود. باید صبور باشم.

وی افزود: تابستان موقعیت هایی برای جدایی فراهم شد اما اگر مسئله پول بود، از آرسنال رفته بودم. اگر اوضاع رو به را ه نشود ناامیدکننده خواهد بود. نمی توانم دروغ بگویم اما اگر وضع درست نشود وادار به جدایی می شوم و باید آن را بپذیرم. امیدوارم که این اتفاق نیفتد. من عاشق باشگاه و عاشق بازی کردن برای تیم و مربی هستم چرا که آرسنال امسال مهره های خیلی خوبی را جذب کرده است.

والکات 23 ساله در ماه ژانویه مجاز خواهد بود تا با تیم های دیگر وارد مذاکره شود.

وی در این خصوص اظهار داشت: نمی خواهم به این موضوع فکر کنم چون هفته وحشتناکی را در بازار نقل و انتقالات پشت سر گذاشتم.