علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان املش در استان گیلان که زادگاه پدری من است برنامه ریزی کرده بودند تا در روز ولادت امام رضا (ع) به پاس قهرمانی در بازی های پارالمپیک از من قدردانی کنند. مراسم باشکوهی در مسجد جامع شهر با حضور خیل عظیمی از مردم برگزار شد و دکتر جعفری، فرماندار شهر املش، یک قطعه زمین یک هکتاری را به من اهدا کردند.

حسینی افزود: مسئولان شهرستان املش همچنین قول این را دادند که یک ورزشگاه این شهرستان را به نام من کنند و من بدین وسیله از آنها و همه مردم این شهرستان تشکر می کنم.

کاپیتان تیم ملی وزنه برداری معلولان که در پایان بازی های پارالمپیک 2012 لندن از عرصه ورزش قهرمانی خداحافظی کرد، گفت: از روزی که خداحافظی خود را اعلام کرده ام تماس های بسیاری با من گرفته شده و از من خواسته اند که به حضور خود در عرصه ورزش قهرمانی ادامه دهم اما آنچه در حال حاضر به آن فکر می کنم، فقط استراحت است.