عمل جراحی ترمیم شکاف مغز از داخل بینی در قزوین انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین عمل جراحی ترمیم شکاف مغز از داخل بینی بر روی یک بیمار 25 ساله که بر اثر تصادف دچار نشت مایع مغزی و نخایی از بینی بود در بیمارستان رحیمیان شهر الوند استان قزوین با موفقیت انجام شد.

دکتر محمد معین توکلی، متخصص و جراح گوش، حلق و بینی و فوق تخصص حنجره در این باره به خبرنگار مهر گفت: یک جوان 25 ساله که بر اثر تصادف دچار نشت مایع مغزی و نخاعی‌ به داخل بینی شده بود و در پی نفوذ هوا به داخل مغز در معرض مننژیت قرار داشت مورد عمل جراحی ترمیم پرده‌های مغز و شکاف استخوان قاعده جمجمه از داخل بینی قرار گرفت.

پزشک معالج این بیمار افزود: در ماه گذشته نیز اولین عمل جراحی ترمیم شکاف استخوان قاعده جمجمه برای یک بیمار30 ساله که 11 سال پیش برای عمل جراحی انحراف بینی اقدام کرده بود و قسمتی از مایع مغزی، نخایی بیمار به داخل بینی نشت پیدا می‌کرد در بیمارستان رحیمیان عمل جراحی موفقی انجام شد که الحمدالله بیمار بهبودی کامل یافته است.

وی با تاکید بر اینکه عمل جراحی ترمیم شکاف استخوان قاعده جمجمه از داخل بینی برای اولین بار در قزوین و در بیمارستان رحیمیان و با موفقیت کامل انجام شده است، افزود: به زودی برای اولین بار نیز عمل جراحی خارج کردن تومور مغزی نیز در این بیمارستان انجام خواهد شد.

دکتر توکلی با اظهار اینکه در حال حاضر بیمارستان جنرال فعال در استان قزوین برای انجام عمل‌های تخصصی این بیماران وجود ندارد و بیماران مجبورند با پرداخت هزینه‌ای گزاف به تهران مراجعه کنند یادآورشد: خوشبختانه امکانات بیمارستان خیریه رحیمیان الوند و همکاری کادر درمانی و پرستاری این مجموعه برای عمل‌های جراحی تخصصی بسیار خوب است و امیدوارم با راه اندازی بیمارستان ولایت قزوین این مشکل به طور کامل برطرف شود و این گونه جراحی ها در استان صورت گیرد.

بیمار30 ساله‌ای که وضعیتش بعد از این عمل بهبود یافته است اعلام کرد پزشکان در تهران از وی تقاضای 40 میلیون تومان پول نقد برای انجام این عمل و بدون تضمین بهبودی کامل کرده بودند که وی با مشورت با دکتر معین توکلی و استفاده از خدمات بیمه تکمیلی عمل خود را با موفقیت در قزوین انجام داده است.

این بیمار تمایلی برای اعلام نام خود نداشت.