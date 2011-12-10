پرونده ویژه "محرم" در شماره جدید اعتصام

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این شماره از ماهنامه فرهنگی اجتماعی اعتصام مطالبی با عناوینی چون شب قدر عاشوریان، کار فرهنگی یک دانشگاه است، تو بهترین سرباز خدایی، کربلا، سبویی از فرات منتشر شده است .

از تبار زر و زیور و زور، ما اسلام را می‌خواهیم، شهادت انتخاب است نه هدف و حزب اسلامی از دیگر مطالب این شماره از اعتصام هستند .

نشریه اعتصام به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان ده هزار نسخه منتشر و بین انجمن‌های اسلامی ادارات، کارخانه‌ها، اصناف و محلات سراسر کشور توزیع می‌شود.