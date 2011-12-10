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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

پرونده ویژه "محرم" در شماره جدید اعتصام

پرونده ویژه "محرم" در شماره جدید اعتصام

سیزدهمین شماره از ماهنامه فرهنگی اجتماعی اعتصام، نخستین نشریه تخصصی انجمن‌های اسلامی با پرونده‌ای پیرامون "محرم" توسط معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این شماره از ماهنامه فرهنگی  اجتماعی اعتصام مطالبی با عناوینی چون شب قدر عاشوریان، کار فرهنگی یک دانشگاه است، تو بهترین سرباز خدایی، کربلا، سبویی از فرات منتشر شده است .

از تبار زر و زیور و زور، ما اسلام را می‌خواهیم، شهادت انتخاب است نه هدف و حزب اسلامی از دیگر مطالب این شماره از اعتصام هستند .

نشریه اعتصام به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان ده هزار نسخه منتشر و بین انجمن‌های اسلامی ادارات، کارخانه‌ها، اصناف و محلات سراسر کشور توزیع می‌شود.

کد مطلب 1477906

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