هند گوگل و فیس بوک را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کاپیل سیبال" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هندوستان، بزرگترین دموکراسی جهان، با فراخواندن نمایندگان شرکتهای گوگل، فیس بوک، توئیتر و یاهو، جلساتی برای شکایت درباره مفاهیم توهین آمیزی که علیه "سونیا گاندی" رئیس حزب کنگره ملی هندوستان و "مانموهان سینگ" نخست وزیر هندوستان بر روی وب سایت این شرکتها منتشر می شوند را ترتیب داد.

سیبال اعلام کرد این شرکتها باید در برابر حساسیتهای هندوستان حساس باشند اما این حرکت از جانب هندوستان این کشور را متهم به تلاش برای سانسور مفاهیم اینترنتی کرده است. در این وب سایتها انتقادات شدیدی به سونیا گاندی وارد شده و تصاویر ساختگی ناراحت کننده ای را از گاندی و سینگ منتشر کرده اند.

بر اساس گزارش سی نت، این شرکتها روز دوشنبه بار دیگر توسط سیبال فراخوانده شدند و از آنها درخواست شد تا هندوستان پیش از انتشار مطالب آنها را مورد نظارت قرار دهد تا از انتشار مطالب توهین آمیز جلوگیری شود اما این شرکتها درخواست هند را نپذیرفتند. وی این شرکتها را تهدید کرد که در صورت عدم تنظیم مفاهیمی که منتشر می کنند، علیه آنها اقدامات قانونی انجام خواهد داد.