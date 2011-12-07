افتتاح نمایشگاه تکیه دولت در کاخ موزه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تکیه دولت بنایی است که در عهد ناصرالدین شاه قاجار و به منظور اجرای مراسم تعزیه و برگزاری آئین‌های سوگواری و روضه خوانی در ایام عاشورا در تهران برپا شد که البته از آن دوران ادوات و وسایل تعزیه ارزشمند و بی نظیری به جای مانده است.

نمایشگاه تکیه دولت و آثار به جای مانده از دوره قاجار یکشنبه هفته آینده در کاخ موزه گلستان افتتاح و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این درحالی است که همزمان با آثار تکیه دولت، نمایشگاه های مرتبطی با موضوعات ایام محرم در کاخ موزه گلستان برپا می شود که از آن جمله می توان به نمایشگاه عکس، اسناد، آثار و ادوات به جای مانده از عهد قاجار و تابلو های نقاشی کمال الملک اشاره کرد.

این نمایشگاه به مدت دو ماه و تا پایان ماه صفر برای بازدید عموم برپا خواهد بود.