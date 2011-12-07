به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با هدف تقویت بنیه علمی اساتید در بخش کلام و عقاید، مدیریت‌های استانی حوزه های علمیه خواهران را ملزم به برگزاری دوره دانش‌ افزایی کلام اسلامی کرده است‌.

این دوره با شرکت مدرسان گرایش کلام و عقاید مدارس علمیه در مدت 3 روز و با اعزام استاد از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود و محتوای آن شامل بررسی نکات و مباحث کلیدی متن درس، رفع اشکالات و ابهامات احتمالی اساتید، تعمیق دانش، ارائه راهکارهای تدریس و معرفی منابع خواهد بود.

اساتیدی که مجوز تدریس دروس عقاید، فرق و مذاهب و کلام را دارند ملزم به شرکت در دوره کلام اسلامی هستند و اساتید فلسفه در صورت وجود ظرفیت می‌توانند در این کارگاه شرکت کنند.

این کارگاه در استان‌هایی که حداقل 15 نفر به صورت قطعی برای شرکت در دوره اعلام آمادگی کنند، برگزار می‌شود و در غیر این صورت، اساتید دو یا چند استان به صورت مشترک در دوره شرکت خواهند کرد.

به گزارش مهر، دوره‌های دانش‌افزایی مربوط به اساتید مقطع سطح دو می‌شود و معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، در نظر دارد تا دوره‌های دانش‌افزایی را برای اساتید تمام رشته‌ها برگزار کند.

اهمیت درس کلام و عقاید در دوره عمومی سطح دو و همچنین نیاز مدرسان به پاسخگویی به شبهات اعتقادی و سئوالاتی که از سوی طلاب مطرح می‌شود و سئوالاتی که در آینده طلاب با آنها مواجه خواهند بود از جمله دلایلی است که دوره های دانش افزایی ابتدا در مقطع سطح دو برگزار می شود.

دوره دانش‌افزایی اساتید رشته کلام تاکنون در استان‌های کرمان و قزوین برگزار شده است و مدیریت‌های استانی نیز تا پایان سال جاری فرصت دارند تا نسبت به برگزاری این دوره اقدام کنند.