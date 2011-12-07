طرح "آموزش همسانان" در زندان مشهد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ شریف نژاد اظهارکرد: طرح آموزش همسانان از مرداد ماه سال جاری در این زندان، به عنوان یکی از 9 زندان پایلوت در کشور، در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح آموزش های پیشگیری از HIVدر دو گروه زندانیان و خانواده زندانیان، توسط آموزشگرانی که از بین خود همین گروه ها انتخاب می شوند، به همسانان خود آموزش داده می شود.

شریف نژاد همچنین تعداد زندانیان آموزش دیده از طریق این طرح را تا کنون دو هزار و 300 نفر و تعداد خانواده های زندانیان آموزش دیده را بیش از سه هزار و 250 نفر اعلام کرد.

وی افزود: این فعالیت، با همکاری و مشارکت کلینیک مثلثی زندان، در حال اجراست و در مرحله اول اجرای این طرح، زندان مرکزی مشهد، حائز رتبه برتر در سطح کشور شد.

وی بیان کرد: در هفته اطلاع رسانی ایدز، برنامه های مختلفی در جهت آموزش، مشاوره و حساس سازی نسبت به بیماری ایدز در سه گروه مددجویان، خانواده زندانیان و کارکنان در زندان مرکزی مشهد برگزار شد.

شریف نژاد افزود: در این هفته سعی شد علاوه بر فعالیت هایی که در طول سال در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز در زندان انجام می شود، برنامه هایی ویژه جهت حساس سازی هر چه بیشتر مددجویان، خانواده های آنها و همچنین کارکنان زندان برگزار شود.

وی فعالیت های صورت گرفته در هفته اطلاع رسانی ایدز را برای مددجویان، برگزاری همایش روبان قرمز، برگزاری مسابقات جدول نقاشی، کاردستی، پازل کاهش آسیب و مسابقات ورزشی جام روبان قرمز اعلام نکرد.