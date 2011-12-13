تحویل 10 دستگاه مینی بوس در آسارا

محسن محمدی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: همچنین از سوی مسئولان امر و به صورت دوطرفه بر خط اتوبوسرانی کرج- آسارا نظارت خواهد شد که این امر در راستای کاهش مشکلات بخش حمل و نقل آسارا است.

وی با بیان اینکه این اقدام به صورت آزمایشی تا پایان سال جاری اجرا می شود، یادآور شد: در صورت اعلام مسئولان آسارا مجددا این نظارت تا پایان دوره ادامه خواهد داشت.

محمدی سیرایی در خصوص زمان تحویل مینی بوسها گفت: این مینی بوسها به زودی تحویل داده می شوند و شهروندان از خدمات آن بهره مند خواهند شد.

پسماندهای آسارا در ایستگاه خلج آباد تحویل می شود

بخشدار آساراهمچنین از ارائه خدمات رایگان آموزشی و فرهنگ سازی با موضوع پسماند و تجهیز و طراحی سکوهای زباله و سیمپلیراز طرف سازمان پسمان خبر داد و عنوان داشت: پسماندهای این بخش تا اطلاع ثانوی در ایستگاه خلج آباد تحویل می شود.

محمدی سیرایی با اشاره به بدهی های شهرداری به سازمان پسماند شهرداری کرج، به مصوبات شهرداری کرج اشاره کرد و گفت: این سازمان به مدت یک سال پسماندها را به صورت رایگان در سکوی خلج آباد تحویل می گیرد.

وی افزود: مقرر شد پس از آن شهرداری از طریق ارسال لایحه به شورای شهر، مجوز لازم برای بخشودگی بدهی و عوارض ناشی از توزین و تخلیه زباله بخش آسارا را در این ایستگاه اخذ کند.

این مسئول در خصوص احداث دستگاه سیمپلیر تصریح کرد: بر اساس مصوبات شهرداری کرج، مقرر شد که سازمان پسماند، خدمات لازم برای مطالعه طراحی و تجهیز این دستگاه را در اختیار شهرداری آسارا قرار دهد.