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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

قناعت خبر داد:

مدارس گلستان با اعتبارات تملک و دارایی هوشمندسازی می شود

مدارس گلستان با اعتبارات تملک و دارایی هوشمندسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: نیم درصد از اعتبارات تملک دارایی استانی برای هوشمندسازی مدارس اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش از تلاش های مسئولان آموزش و پرورش در امر هوشمندسازی مدارس قدردانی کرد.

وی با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در دو شهر گرگان و گنبد، خواستار نشست تخصصی و همفکری مسئولان امر در آموزش و پرورش، حوزه عمرانی استانداری و مسکن و شهرسازی در خصوص تامین زمین برای ساخت مدرسه شد.

استاندار گلستان به پیشرفت های آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: با تلاش شبانه روزی مسئولان امر، شاهد برداشته شدن گام های مثبت برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای تحول بنیادین در آموزش و پرورش هستیم.

قناعت با تاکید بر همکاری لازم در خصوص نشست های تخصصی حوزه های داخلی استانداری با آموزش و پرورش آمادگی استانداری را برای رفع موانع و مشکلات آموزش و پرورش اعلام کرد.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1477968

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