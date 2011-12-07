مدارس گلستان با اعتبارات تملک و دارایی هوشمندسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش از تلاش های مسئولان آموزش و پرورش در امر هوشمندسازی مدارس قدردانی کرد.

وی با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در دو شهر گرگان و گنبد، خواستار نشست تخصصی و همفکری مسئولان امر در آموزش و پرورش، حوزه عمرانی استانداری و مسکن و شهرسازی در خصوص تامین زمین برای ساخت مدرسه شد.

استاندار گلستان به پیشرفت های آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: با تلاش شبانه روزی مسئولان امر، شاهد برداشته شدن گام های مثبت برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای تحول بنیادین در آموزش و پرورش هستیم.

قناعت با تاکید بر همکاری لازم در خصوص نشست های تخصصی حوزه های داخلی استانداری با آموزش و پرورش آمادگی استانداری را برای رفع موانع و مشکلات آموزش و پرورش اعلام کرد.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.